В Запорожской области отразили массированную атаку БПЛА ВСУ
В Запорожской области отразили массированную атаку БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.02.2026
В Запорожской области отразили массированную атаку БПЛА ВСУ
Массированную атаку более 30 беспилотников ВСУ отразили в среду в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-04T23:21:00+03:00
2026-02-04T23:21:00+03:00
2026-02-05T00:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
