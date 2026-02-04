https://ria.ru/20260204/bespilotniki-2072202558.html
Средства ПВО сбили 21 украинский дрон над регионами России
Средства ПВО сбили 21 украинский дрон над регионами России - РИА Новости, 04.02.2026
Средства ПВО сбили 21 украинский дрон над регионами России
Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 14.00 мск среды сбили 21 украинский беспилотник над Белгородской, Волгоградской, Ростовской и Курской областей,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T14:19:00+03:00
2026-02-04T14:19:00+03:00
2026-02-04T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
курская область
ростовская область
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники, безопасность, курская область, ростовская область, волгоградская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Безопасность, Курская область, Ростовская область, Волгоградская область
Средства ПВО сбили 21 украинский дрон над регионами России
Минобороны: силы ПВО за 6 часов перехватили и уничтожили над Россией 21 дрон ВСУ