Средства ПВО сбили 21 украинский дрон над регионами России - РИА Новости, 04.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 04.02.2026 (обновлено: 14:20 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/bespilotniki-2072202558.html
Средства ПВО сбили 21 украинский дрон над регионами России
Средства ПВО сбили 21 украинский дрон над регионами России - РИА Новости, 04.02.2026
Средства ПВО сбили 21 украинский дрон над регионами России
Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 14.00 мск среды сбили 21 украинский беспилотник над Белгородской, Волгоградской, Ростовской и Курской областей,... РИА Новости, 04.02.2026
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники, безопасность, курская область, ростовская область, волгоградская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Безопасность, Курская область, Ростовская область, Волгоградская область
Средства ПВО сбили 21 украинский дрон над регионами России

Минобороны: силы ПВО за 6 часов перехватили и уничтожили над Россией 21 дрон ВСУ

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 14.00 мск среды сбили 21 украинский беспилотник над Белгородской, Волгоградской, Ростовской и Курской областей, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Четвертого февраля текущего года в период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: по девять БПЛА – над территориями Белгородской и Волгоградской областей, два БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
