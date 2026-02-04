Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 24 беспилотника ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 04.02.2026 (обновлено: 09:07 04.02.2026)
ПВО за ночь сбила 24 беспилотника ВСУ
ПВО за ночь сбила 24 беспилотника ВСУ
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 24 украинских дрона над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.02.2026
ПВО за ночь сбила 24 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 24 украинских дрона над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Так, российские бойцы сбили 11 БПЛА в Брянской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Ростовской, один — в Астраханской.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
