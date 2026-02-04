https://ria.ru/20260204/bespilotniki-2072086414.html
ПВО за ночь сбила 24 беспилотника ВСУ
ПВО за ночь сбила 24 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 04.02.2026
ПВО за ночь сбила 24 беспилотника ВСУ
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 24 украинских дрона над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T07:24:00+03:00
2026-02-04T07:24:00+03:00
2026-02-04T09:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брянская область
вооруженные силы украины
украина
белгородская область
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391812_0:215:2876:1833_1920x0_80_0_0_c81d77c0c3fe0322947e30df78fc8779.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
украина
белгородская область
ростовская область
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391812_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c6bb1ae8336253ddc8915350a8cf5c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, брянская область, вооруженные силы украины, украина, белгородская область, ростовская область, астраханская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Белгородская область, Ростовская область, Астраханская область
ПВО за ночь сбила 24 беспилотника ВСУ
Силы ПВО за ночь сбили 24 дрона ВСУ над регионами РФ