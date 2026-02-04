https://ria.ru/20260204/belousov-2072092870.html
На совещании Минобороны обсудили обеспечение группировок на СВО
На совещании Минобороны обсудили обеспечение группировок на СВО
Обеспечение группировок российских Вооруженных РФ в зоне спецоперации обсуждалось на совещании по поставкам техники, которое провел министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
безопасность, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
