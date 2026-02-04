На совещании Минобороны обсудили обеспечение группировок на СВО

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Обеспечение группировок российских Вооруженных РФ в зоне спецоперации обсуждалось на совещании по поставкам техники, которое провел министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщили в среду в военном ведомстве.