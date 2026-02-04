Более 2 тонн гумпомощи передали волонтеры жителям Белгорода

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более двух тонн гуманитарной помощи передали жителям и военнослужащим Белгорода активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской Роты", сообщили в МГЕР.

"Активисты Молодой Гвардии Единой России и Волонтерской Роты помогают жителям Белгорода. Более двух тонн гумпомощи передали волонтеры жителям и военнослужащим, выполняющим задачи в регионе", - говорится в Telegram-канале "Молодой Гвардии Единой России".

Уточняется, что в гуманитарную помощь вошли: генератор, медикаменты, переносные зарядные устройства и продукты питания первой необходимости.

"Наши активисты работают по всем направлениям, которые сегодня важны для Белгородской области. Мы помогаем самым уязвимым категориям граждан, обеспечиваем поддержку эвакуированным и создаем резерв для экстренных ситуаций. При этом мы не забываем о тех, кто обеспечивает нашу безопасность на передовой", - прокомментировал председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов, чьи слова приводятся в сообщении.