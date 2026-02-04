https://ria.ru/20260204/belgorod-2072323466.html
Более 2 тонн гумпомощи передали волонтеры жителям Белгорода
Более 2 тонн гумпомощи передали волонтеры жителям Белгорода - РИА Новости, 04.02.2026
Более 2 тонн гумпомощи передали волонтеры жителям Белгорода
Более двух тонн гуманитарной помощи передали жителям и военнослужащим Белгорода активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской Роты", сообщили РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T22:08:00+03:00
2026-02-04T22:08:00+03:00
2026-02-04T22:08:00+03:00
надежные люди
белгород
белгородская область
молодая гвардия единой россии
мгер
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_a1dd07364443fc0f0d41690d51617239.jpg
https://ria.ru/20260204/tyl-2072210466.html
https://ria.ru/20260203/orel-2072011613.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fbf8f10bd89d139ad283cb0aa768bea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородская область, молодая гвардия единой россии, мгер, общество
Надежные люди, Белгород, Белгородская область, Молодая гвардия Единой России, МГЕР, Общество
Более 2 тонн гумпомощи передали волонтеры жителям Белгорода
Более 2 тонн гумпомощи передали волонтеры жителям и военнослужащим Белгорода
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более двух тонн гуманитарной помощи передали жителям и военнослужащим Белгорода активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской Роты", сообщили в МГЕР.
"Активисты Молодой Гвардии Единой России и Волонтерской Роты помогают жителям Белгорода. Более двух тонн гумпомощи передали волонтеры жителям и военнослужащим, выполняющим задачи в регионе", - говорится в Telegram-канале "Молодой Гвардии Единой России".
Уточняется, что в гуманитарную помощь вошли: генератор, медикаменты, переносные зарядные устройства и продукты питания первой необходимости.
"Наши активисты работают по всем направлениям, которые сегодня важны для Белгородской области. Мы помогаем самым уязвимым категориям граждан, обеспечиваем поддержку эвакуированным и создаем резерв для экстренных ситуаций. При этом мы не забываем о тех, кто обеспечивает нашу безопасность на передовой", - прокомментировал председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов, чьи слова приводятся в сообщении.
Также отмечается, что сладкие подарки и продукты были доставлены эвакуированным семьям в пункт временного размещения, а также электрогенератор и сладкие подарки передали многодетной семье, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.