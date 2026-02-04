https://ria.ru/20260204/belgorod-2072274440.html
Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода 12 февраля
Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода 12 февраля
Рассмотрение дела экс-мэра Белгорода Антона Иванова, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, продолжится 12 февраля,... РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
белгород
антон иванов
белгородский областной суд
белгород
происшествия, белгород, антон иванов, белгородский областной суд
Происшествия, Белгород, Антон Иванов, Белгородский областной суд
