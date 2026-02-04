Рейтинг@Mail.ru
Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода 12 февраля - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/belgorod-2072274440.html
Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода 12 февраля
Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода 12 февраля - РИА Новости, 04.02.2026
Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода 12 февраля
Рассмотрение дела экс-мэра Белгорода Антона Иванова, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, продолжится 12 февраля,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:32:00+03:00
2026-02-04T17:32:00+03:00
происшествия
белгород
антон иванов
белгородский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000819561_60:274:1280:960_1920x0_80_0_0_4bca23b230286257733d6304b1ea951b.jpg
https://ria.ru/20260129/vzyatka-2071099559.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000819561_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6c0e35a9c9c73c7209f3d588ecfe9391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, антон иванов, белгородский областной суд
Происшествия, Белгород, Антон Иванов, Белгородский областной суд
Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода 12 февраля

Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода Иванова 12 февраля

© РИА НовостиЭкс-мэр Белгорода Антон Иванов в зале суда
Экс-мэр Белгорода Антон Иванов в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости
Экс-мэр Белгорода Антон Иванов в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Рассмотрение дела экс-мэра Белгорода Антона Иванова, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, продолжится 12 февраля, передает корреспондент РИА Новости из зала Свердловского районного суда города Белгорода.
Антона Иванова признали виновным в получении взяток на сумму около 4 миллиона рублей и превышении полномочий, приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 11 миллионов рублей в феврале 2025 года. В декабре Белгородский областной суд отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона, которые выявили при рассмотрении апелляции.
"Судебное заседание откладывается на 12 февраля в 14.30", - сказал судья.
По словам прокурора, в ходе судебного разбирательства будут исследовать письменные доказательства.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Представитель Минобороны Никитин получил взятку в два миллиона рублей
29 января, 23:28
 
ПроисшествияБелгородАнтон ИвановБелгородский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала