Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода 12 февраля

Читать ria.ru в

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов в зале суда. Архивное фото

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов в зале суда

© РИА Новости Экс-мэр Белгорода Антон Иванов в зале суда

БЕЛГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Рассмотрение дела экс-мэра Белгорода Антона Иванова, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, продолжится 12 февраля, передает корреспондент РИА Новости из зала Свердловского районного суда города Белгорода.

Антона Иванова признали виновным в получении взяток на сумму около 4 миллиона рублей и превышении полномочий, приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 11 миллионов рублей в феврале 2025 года. В декабре Белгородский областной суд отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона, которые выявили при рассмотрении апелляции.

"Судебное заседание откладывается на 12 февраля в 14.30", - сказал судья.