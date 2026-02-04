ВСУ ночью выпустили по Белгороду 12 боеприпасов

БЕЛГОРОД, 4 фев - РИА Новости. В результате ракетного обстрела ВСУ в ночь на среду по Белгороду было выпущено 12 снарядов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 47 населенных пунктов в 12 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 35 снарядов и зафиксированы атаки 107 беспилотников, из них сбиты и подавлены 67. Пострадали пять мирных жителей. За отчетный период различные повреждения выявлены в 9 частных домовладениях, двух коммерческих и одном социальном объектах, предприятии, объектах энергетики, здании и 13 транспортных средствах.
"Город Белгород подвергся ракетному обстрелу с применением 12 боеприпасов и атакам 3 беспилотников, 2 из которых сбиты… В Яковлевском округе по посёлку Томаровка выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела. Кроме того, над округом сбиты 2 беспилотника самолётного типа", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Белгородскому и Грайворонскому округам выпущено 17 боеприпасов и произведены атаки 42 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены, ранены двое мужчин, над Борисовским округом сбиты 9 беспилотников, пострадал боец "Орлана". По словам главы области, Волоконовский округ атакован 8 БПЛА, 6 из которых подавлены и сбиты, в Краснояружском округе выпущен один боеприпас и совершены атаки 5 беспилотников. Над Валуйским, Губкинским, Корочанским и Прохоровским округами сбиты и подавлены 12 беспилотников, уточнил губернатор.
"В Шебекинском округе… нанесены удары 26 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. Также над округом сбиты 4 воздушные цели. В селе Сурково от удара FPV-дрона по машине женщина получила баротравму... В посёлке Маслова Пристань в результате детонации беспилотника на территории частного дома ранен мужчина", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
