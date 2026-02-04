Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ночью выпустили по Белгороду 12 боеприпасов - РИА Новости, 04.02.2026
12:50 04.02.2026
ВСУ ночью выпустили по Белгороду 12 боеприпасов
В результате ракетного обстрела ВСУ в ночь на среду по Белгороду было выпущено 12 снарядов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
белгород
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
белгородская область
украина
происшествия, белгород, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 4 фев - РИА Новости. В результате ракетного обстрела ВСУ в ночь на среду по Белгороду было выпущено 12 снарядов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 47 населенных пунктов в 12 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 35 снарядов и зафиксированы атаки 107 беспилотников, из них сбиты и подавлены 67. Пострадали пять мирных жителей. За отчетный период различные повреждения выявлены в 9 частных домовладениях, двух коммерческих и одном социальном объектах, предприятии, объектах энергетики, здании и 13 транспортных средствах.
Последствия удара ВСУ в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Новой Каховке объявили двухдневный траур после обстрела ВСУ
Вчера, 10:25
"Город Белгород подвергся ракетному обстрелу с применением 12 боеприпасов и атакам 3 беспилотников, 2 из которых сбиты… В Яковлевском округе по посёлку Томаровка выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела. Кроме того, над округом сбиты 2 беспилотника самолётного типа", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Белгородскому и Грайворонскому округам выпущено 17 боеприпасов и произведены атаки 42 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены, ранены двое мужчин, над Борисовским округом сбиты 9 беспилотников, пострадал боец "Орлана". По словам главы области, Волоконовский округ атакован 8 БПЛА, 6 из которых подавлены и сбиты, в Краснояружском округе выпущен один боеприпас и совершены атаки 5 беспилотников. Над Валуйским, Губкинским, Корочанским и Прохоровским округами сбиты и подавлены 12 беспилотников, уточнил губернатор.
"В Шебекинском округе… нанесены удары 26 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. Также над округом сбиты 4 воздушные цели. В селе Сурково от удара FPV-дрона по машине женщина получила баротравму... В посёлке Маслова Пристань в результате детонации беспилотника на территории частного дома ранен мужчина", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
