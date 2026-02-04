ВСУ ночью выпустили по Белгороду 12 боеприпасов

БЕЛГОРОД, 4 фев - РИА Новости. В результате ракетного обстрела ВСУ в ночь на среду по Белгороду было выпущено 12 снарядов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе… нанесены удары 26 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. Также над округом сбиты 4 воздушные цели. В селе Сурково от удара FPV-дрона по машине женщина получила баротравму... В посёлке Маслова Пристань в результате детонации беспилотника на территории частного дома ранен мужчина", - заявил Гладков.