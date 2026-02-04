Рейтинг@Mail.ru
Жителя Белгородской области, убившего соседей, признали невменяемым
12:11 04.02.2026
Жителя Белгородской области, убившего соседей, признали невменяемым
Жителя Белгородской области, убившего соседей, признали невменяемым - РИА Новости, 04.02.2026
Жителя Белгородской области, убившего соседей, признали невменяемым
Убивший троих соседей житель Белгородской области признан невменяемым, дело направлено в суд для решения вопроса его принудительной госпитализации в... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:11:00+03:00
2026-02-04T12:11:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
следственный комитет россии (ск рф)
белгородский областной суд
белгородская область
белгород
происшествия, белгородская область, белгород, следственный комитет россии (ск рф), белгородский областной суд
Жителя Белгородской области, убившего соседей, признали невменяемым

БЕЛГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Убивший троих соседей житель Белгородской области признан невменяемым, дело направлено в суд для решения вопроса его принудительной госпитализации в психиатрическую больницу, сообщили РИА Новости в региональном СУСК.
По версии следствия, вечером 6 июня 2025 года мужчина в частном доме на улице Кольцевой в Белгороде убил трех человек, избив их металлическим прутом и другим твердым предметом. После этого он спрятал тела в выгребной яме уличного туалета, где их позже и обнаружили оперативники.
По информации регионального управления СК, расследование уголовного дела в отношении 34-летнего белгородца завершено.
"Согласно заключению проведенной по уголовному делу судебно-психиатрической экспертизы, в момент указанных событий мужчина не мог и в настоящее время также не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства, может представлять опасность для себя и окружающих, ввиду чего ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре", - говорится в сообщении.
В областной прокуратуре уточнили, что мужчина совершил убийство на почве личной неприязни, а его жертвами стали двое мужчин и женщина, с которыми он проживал в арендованном доме.
"Уголовное дело направлено в Белгородский областной суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера", - добавили в надзорном ведомстве.
Происшествия
 
 
