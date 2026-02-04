Жителя Белгородской области, убившего соседей, признали невменяемым

"Согласно заключению проведенной по уголовному делу судебно-психиатрической экспертизы, в момент указанных событий мужчина не мог и в настоящее время также не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства, может представлять опасность для себя и окружающих, ввиду чего ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре", - говорится в сообщении.