Экспертиза подтвердила, что на Кипре нашли тело экс-главы "Уралкалия"
2026-02-04T13:57:00+03:00
кипр, владислав баумгертнер, уралкалий, в мире
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ДНК-тест подтвердил, что найденное на Кипре тело принадлежит экс-главе "Уралкалия" Владиславу Баумгертнеру, экспертиза завершена, сообщил РИА Новости знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев.
"Экспертизы и официальные процедуры завершены. Устанавливалась личность. Личность установили", - сообщил он.
"Да. ДНК тест (подтвердился - ред.). Это обязательная часть процедуры", - добавил, отвечая на вопрос, принадлежит ли найденное на Кипре
тело Владиславу Баумгертнеру
.
Полиция Кипра вела масштабные поиски Владислава Баумгертнера с 11 января, местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. Позже, 14 января, местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы "Акротири", там же проводили вскрытие найденного тела.