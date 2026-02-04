Рейтинг@Mail.ru
Экспертиза подтвердила, что на Кипре нашли тело экс-главы "Уралкалия"
13:57 04.02.2026
Экспертиза подтвердила, что на Кипре нашли тело экс-главы "Уралкалия"
Экспертиза подтвердила, что на Кипре нашли тело экс-главы "Уралкалия"
ДНК-тест подтвердил, что найденное на Кипре тело принадлежит экс-главе "Уралкалия" Владиславу Баумгертнеру, экспертиза завершена, сообщил РИА Новости знакомый... РИА Новости, 04.02.2026
Экспертиза подтвердила, что на Кипре нашли тело экс-главы "Уралкалия"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер
Бывший генеральный директор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ДНК-тест подтвердил, что найденное на Кипре тело принадлежит экс-главе "Уралкалия" Владиславу Баумгертнеру, экспертиза завершена, сообщил РИА Новости знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев.
"Экспертизы и официальные процедуры завершены. Устанавливалась личность. Личность установили", - сообщил он.
"Да. ДНК тест (подтвердился - ред.). Это обязательная часть процедуры", - добавил, отвечая на вопрос, принадлежит ли найденное на Кипре тело Владиславу Баумгертнеру.
Полиция Кипра вела масштабные поиски Владислава Баумгертнера с 11 января, местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. Позже, 14 января, местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы "Акротири", там же проводили вскрытие найденного тела.
У пропавшего на Кипре российского бизнесмена есть гражданство Румынии
Кипр Владислав Баумгертнер Уралкалий
 
 
