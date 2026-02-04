Экс-судью района в Башкирии осудили за посредничество во взятке

УФА, 4 фев – РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего председателя Бижбулякского межрайонного суда за посредничество во взяточничестве, сообщает СУСК РФ по региону

"Доказательства, собранные следственными органами СК России по Республике Башкортостан , признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему председателю Бижбулякского межрайонного суда Республики Башкортостан. Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве (часть 2 статья 291.1 УК РФ). Ранее по представлению Председателя СК России А.И. Бастрыкина Высшей квалификационной коллегией судей было дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении фигуранта", - говорится в сообщении

Суд установил, что судья по просьбе своего знакомого предпринимателя выступил посредником при передаче от него взятки следователю районного отдела полиции за прекращение уголовного преследования взяткодателя. Судья получил от знакомого 100 тысяч рублей, часть которых планировал оставить себе, а остаток передать следователю.

Следователь отказался и сообщил о противоправных действиях судьи в УФСБ России по региону. Решением квалификационной коллегии судей республики полномочия фигуранта досрочно прекращены, следует из релиза.