20:40 04.02.2026
Экс-судью района в Башкирии осудили за посредничество во взятке
Суд в Башкирии приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего председателя Бижбулякского межрайонного суда за посредничество во взяточничестве, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
россия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика башкортостан
происшествия, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-судью района в Башкирии осудили за посредничество во взятке

Экс-судья района в Башкирии получил 4,5 года колонии за посредничество во взятке

© РИА Новости / Евгений Биятов
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
УФА, 4 фев – РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего председателя Бижбулякского межрайонного суда за посредничество во взяточничестве, сообщает СУСК РФ по региону.
"Доказательства, собранные следственными органами СК России по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему председателю Бижбулякского межрайонного суда Республики Башкортостан. Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве (часть 2 статья 291.1 УК РФ). Ранее по представлению Председателя СК России А.И. Бастрыкина Высшей квалификационной коллегией судей было дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении фигуранта", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Челябинске экс-сотрудника ГАИ обвинили во взяточничестве
4 декабря 2025, 18:56
Суд установил, что судья по просьбе своего знакомого предпринимателя выступил посредником при передаче от него взятки следователю районного отдела полиции за прекращение уголовного преследования взяткодателя. Судья получил от знакомого 100 тысяч рублей, часть которых планировал оставить себе, а остаток передать следователю.
Следователь отказался и сообщил о противоправных действиях судьи в УФСБ России по региону. Решением квалификационной коллегии судей республики полномочия фигуранта досрочно прекращены, следует из релиза.
"Суд приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также назначил ему 10-кратный штраф от суммы взятки. Ранее в отношении взяткодателя также состоялся обвинительный приговор", - сообщает следственное ведомство региона.
Ренат Батыров - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Суд арестовал экс-главу "Сколково" по делу о взяточничестве
18 ноября 2025, 18:28
 
ПроисшествияРоссияРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
