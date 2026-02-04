Рейтинг@Mail.ru
Китайские ученые провели эксперимент по выведению бабочки в космосе
Наука
 
16:35 04.02.2026
Китайские ученые провели эксперимент по выведению бабочки в космосе
Китайские ученые из Чунцинского университета успешно провели эксперимент, в ходе которого бабочка вылупилась из кокона на борту космического модуля на орбите,... РИА Новости, 04.02.2026
Китайские ученые провели эксперимент по выведению бабочки в космосе

В Китае бабочка вылупилась из кокона на борту космического модуля

ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китайские ученые из Чунцинского университета успешно провели эксперимент, в ходе которого бабочка вылупилась из кокона на борту космического модуля на орбите, что стало первым в мире случаем проведения такого опыта, сообщает агентство Синьуха.
"Куколка бабочки, ранее отправленная в космос на борту ракеты-носителя "Куайчжоу-11", вылупилась в миниатюрной космической экосистеме "Шэньнун Кайу-2", разработанной научной-исследовательской командой Чунцинского университета", - сказано в сообщении агентства.
В Китае нашли способ уничтожать космический мусор
В Китае нашли способ уничтожать космический мусор
11 августа 2025, 18:34
Отмечается, что 13 декабря 2025 года экспериментальный модуль с экосистемой весом 8,3 килограмма был выведен на орбиту. Такие технические параметры, как давление воздуха, температура и влажность внутри герметичной камеры, оставались стабильными и соответствовали норме.
Как уточняет агентство, со снимков из космоса видно, как появившаяся на свет бабочка перемещается внутри герметичной кабины, садится на листья и взмахивает крыльями. Ее активность демонстрирует "хорошую адаптацию к микрогравитационной среде в космосе", подчеркивает Синьхуа.
"Это не просто еще одно "космическое насекомое", а твердый шаг вперед к осуществимости долговременной работы сложных систем жизнеобеспечения на орбите", - цитирует агентство главного конструктора экспериментальной нагрузки Се Гэнсиня.
Сообщается, что в будущем команда ученых сосредоточится на проверке устойчивости конструкции модуля, его адаптивности к космической среде, а также обеспечении долгосрочной герметичности кабины.
Тайконавты провели эксперименты с литий-ионными аккумуляторами
Тайконавты провели эксперименты с литий-ионными аккумуляторами
7 января, 06:37
 
Наука Космос Китай
 
 
