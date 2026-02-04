Китайские ученые провели эксперимент по выведению бабочки в космосе

ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китайские ученые из Чунцинского университета успешно провели эксперимент, в ходе которого бабочка вылупилась из кокона на борту космического модуля на орбите, что стало первым в мире случаем проведения такого опыта, сообщает агентство Синьуха.

"Куколка бабочки, ранее отправленная в космос на борту ракеты-носителя "Куайчжоу-11", вылупилась в миниатюрной космической экосистеме "Шэньнун Кайу-2", разработанной научной-исследовательской командой Чунцинского университета", - сказано в сообщении агентства.

Отмечается, что 13 декабря 2025 года экспериментальный модуль с экосистемой весом 8,3 килограмма был выведен на орбиту. Такие технические параметры, как давление воздуха, температура и влажность внутри герметичной камеры, оставались стабильными и соответствовали норме.

Как уточняет агентство, со снимков из космоса видно, как появившаяся на свет бабочка перемещается внутри герметичной кабины, садится на листья и взмахивает крыльями. Ее активность демонстрирует "хорошую адаптацию к микрогравитационной среде в космосе", подчеркивает Синьхуа.

"Это не просто еще одно "космическое насекомое", а твердый шаг вперед к осуществимости долговременной работы сложных систем жизнеобеспечения на орбите", - цитирует агентство главного конструктора экспериментальной нагрузки Се Гэнсиня.