Эколог оценил опасность "айсберга" в Черном море

ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Скопление даже большого количества дрейфующего льда, напоминающего айсберг, вряд ли может угрожать китообразным в Чёрном море, - это умные животные и они всегда могут уплыть, рассказал РИА Новости эколог Оганес Таргулян.

"Не думаю, что этот кусок льда, пусть и напоминающий "айсберг", может повредить видам животных, обитающих в Чёрном море . Возможно, отдельные особи могут и пострадать, но это не будет связано непосредственно с какой-то опасностью для вида", - сказал Таргулян.

Он напомнил о достаточно высоких умственных способностях морских млекопитающих.

"Морские млекопитающие - дельфин-белобочка, афалина, ззовка, как и другие китообразные, - умные, они всегда могут уплыть, если этот "айсберг" будет представлять какую-то опасность. Уверен, что за них переживать не стоит", - отметил эколог.

Он также выразил уверенность в том, что нынешняя ситуация сильно не повлияет на существующую здесь экосистему.

"Даже если предположить, что эта глыба дрейфующего льда не уйдёт в открытое море, а растает здесь весной", - выразил мнение эколог.

Ранее в ФГБУ "Заповедный Крым" сообщили, что дрейфующие скопление льда обнаружено в Черном море возле Бакальской косы на северо-западе Крыма