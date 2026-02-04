https://ria.ru/20260204/aysberg-2072319832.html
Эколог оценил опасность "айсберга" в Черном море
Эколог оценил опасность "айсберга" в Черном море - РИА Новости, 04.02.2026
Эколог оценил опасность "айсберга" в Черном море
Скопление даже большого количества дрейфующего льда, напоминающего айсберг, вряд ли может угрожать китообразным в Чёрном море, - это умные животные и они всегда РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T21:47:00+03:00
2026-02-04T21:47:00+03:00
2026-02-04T21:47:00+03:00
наука
черное море
республика крым
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072261902_0:11:1555:886_1920x0_80_0_0_11172bf3530aa5ea8f1c3b3c8ca85522.jpg
https://ria.ru/20251201/kosmos-2059015953.html
https://ria.ru/20260109/aysberg-2067037379.html
черное море
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072261902_242:0:1423:886_1920x0_80_0_0_f097e6d13bb87981e103ec311f7b6991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, республика крым, наука
Наука, Черное море, Республика Крым, Наука
Эколог оценил опасность "айсберга" в Черном море
РИА Новости: скопление дрейфующего льда в Чёрном море не угрожает китообразным
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Скопление даже большого количества дрейфующего льда, напоминающего айсберг, вряд ли может угрожать китообразным в Чёрном море, - это умные животные и они всегда могут уплыть, рассказал РИА Новости эколог Оганес Таргулян.
"Не думаю, что этот кусок льда, пусть и напоминающий "айсберг", может повредить видам животных, обитающих в Чёрном море
. Возможно, отдельные особи могут и пострадать, но это не будет связано непосредственно с какой-то опасностью для вида", - сказал Таргулян.
Он напомнил о достаточно высоких умственных способностях морских млекопитающих.
"Морские млекопитающие - дельфин-белобочка, афалина, ззовка, как и другие китообразные, - умные, они всегда могут уплыть, если этот "айсберг" будет представлять какую-то опасность. Уверен, что за них переживать не стоит", - отметил эколог.
Он также выразил уверенность в том, что нынешняя ситуация сильно не повлияет на существующую здесь экосистему.
"Даже если предположить, что эта глыба дрейфующего льда не уйдёт в открытое море, а растает здесь весной", - выразил мнение эколог.
Ранее в ФГБУ "Заповедный Крым" сообщили, что дрейфующие скопление льда обнаружено в Черном море возле Бакальской косы на северо-западе Крыма
.
Обширное ледяное поле протяженностью около семи километров, прижатое к Бакальской косе, назвали редким явлением, подчеркнув, что речь идет не о классических айсбергах, отколовшихся от ледников. Отмечалось, что лед в Каркинитском заливе образуется не каждую зиму, а столь крупные образования - редкость.