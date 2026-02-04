https://ria.ru/20260204/axios-2072283150.html
Украина назвала переговоры в Абу-Даби продуктивными, сообщают СМИ
Украина назвала переговоры в Абу-Даби продуктивными, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.02.2026
Украина назвала переговоры в Абу-Даби продуктивными, сообщают СМИ
Украина оценила переговоры в Абу-Даби как продуктивные, сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинское официальное лицо. РИА Новости, 04.02.2026
в мире
украина
абу-даби
мирный план сша по украине
украина
абу-даби
