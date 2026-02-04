Рейтинг@Mail.ru
Украина назвала переговоры в Абу-Даби продуктивными, сообщают СМИ
18:00 04.02.2026 (обновлено: 18:03 04.02.2026)
Украина назвала переговоры в Абу-Даби продуктивными, сообщают СМИ
Украина назвала переговоры в Абу-Даби продуктивными, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.02.2026
Украина назвала переговоры в Абу-Даби продуктивными, сообщают СМИ
Украина оценила переговоры в Абу-Даби как продуктивные, сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинское официальное лицо. РИА Новости, 04.02.2026
в мире, украина, абу-даби, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Абу-Даби, Мирный план США по Украине
Украина назвала переговоры в Абу-Даби продуктивными, сообщают СМИ

Axios: Украина оценила переговоры в Абу-Даби как продуктивные

Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / МИД ОАЭ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украина оценила переговоры в Абу-Даби как продуктивные, сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинское официальное лицо.
Ранее Равид сообщал о том, что первый день переговоров между делегациями РФ, Украины и США в Абу-Даби завершился.
"Переговоры были продуктивными", - заявил в комментарии Равиду украинский чиновник.
Переговоры в Абу-Даби по Украине возобновятся в четверг, пишут СМИ
Переговоры в Абу-Даби по Украине возобновятся в четверг, пишут СМИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
