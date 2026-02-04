https://ria.ru/20260204/axios-2072280136.html
Переговоры в Абу-Даби по Украине возобновятся в четверг, пишут СМИ
Переговоры в Абу-Даби по Украине возобновятся в четверг, пишут СМИ
Переговоры в Абу-Даби по Украине возобновятся в четверг, пишут СМИ
Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию возобновятся в четверг, сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник. РИА Новости, 04.02.2026
абу-даби
Переговоры в Абу-Даби по Украине возобновятся в четверг, пишут СМИ
Axios: переговоры в ОАЭ по украинскому урегулированию возобновятся в четверг