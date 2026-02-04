https://ria.ru/20260204/avstraliya-2072087252.html
СМИ: Австралия распродает военные объекты, чтобы закрыть дыры в обороне
Правительство Австралии намерено выставить на продажу десятки военных объектов, включая знаковые базы в крупнейших городах страны, чтобы частично компенсировать
ДЖАКАРТА, 4 фев — РИА Новости.
Правительство Австралии намерено выставить на продажу десятки военных объектов, включая знаковые базы в крупнейших городах страны, чтобы частично компенсировать дефицит оборонных возможностей, сообщает австралийский телеканал ABC
"Речь идёт о 67 объектах, находящихся на балансе австралийских силы обороны, многие из которых либо практически не используются, либо находятся в запущенном состоянии", - отмечает телеканал.
В перечень включены такие резонансные площадки, как казармы Victoria Barracks в Сиднее
, Брисбене
и Мельбурне
, остров Спектакл-Айленд и военно-морская база HMAS Penguin в штате Новый Южный Уэльс
По оценкам властей, распродажа может принести до 1,8 миллиарда долларов, которые планируется направить на закрытие "критических разрывов" в обороноспособности и переориентацию инвестиций на северные базы страны, а также на инфраструктуру в рамках программы AUKUS. При этом аудит оборонного имущества показал, что значительная часть объектов "уже деградировала за пределы экономически целесообразного ремонта", а сохранение статус-кво "признано невозможным".
Министр обороны Ричард Марлз, комментируя планы, заявил, что проблема избыточного и устаревшего имущественного фонда была известна "очень давно" и стала особенно очевидной после стратегического обзора обороны 2023 года. По его словам, в условиях "самой сложной стратегической обстановки со времён Второй мировой войны" Канберра
вынуждена сосредоточиться на укреплении северных и западных рубежей, включая масштабную модернизацию базы HMAS Stirling и объектов в Северной территории.