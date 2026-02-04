СМИ: Австралия распродает военные объекты, чтобы закрыть дыры в обороне

"Речь идёт о 67 объектах, находящихся на балансе австралийских силы обороны, многие из которых либо практически не используются, либо находятся в запущенном состоянии", - отмечает телеканал.

По оценкам властей, распродажа может принести до 1,8 миллиарда долларов, которые планируется направить на закрытие "критических разрывов" в обороноспособности и переориентацию инвестиций на северные базы страны, а также на инфраструктуру в рамках программы AUKUS. При этом аудит оборонного имущества показал, что значительная часть объектов "уже деградировала за пределы экономически целесообразного ремонта", а сохранение статус-кво "признано невозможным".