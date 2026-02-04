Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Австралия распродает военные объекты, чтобы закрыть дыры в обороне - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 04.02.2026 (обновлено: 09:30 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/avstraliya-2072087252.html
СМИ: Австралия распродает военные объекты, чтобы закрыть дыры в обороне
СМИ: Австралия распродает военные объекты, чтобы закрыть дыры в обороне - РИА Новости, 04.02.2026
СМИ: Австралия распродает военные объекты, чтобы закрыть дыры в обороне
Правительство Австралии намерено выставить на продажу десятки военных объектов, включая знаковые базы в крупнейших городах страны, чтобы частично компенсировать РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T07:36:00+03:00
2026-02-04T09:30:00+03:00
в мире
австралия
сидней
брисбен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072097008_2:0:695:390_1920x0_80_0_0_56fee7764926e2ab39326d0976b6e8cf.jpg
https://ria.ru/20260123/posolstvo-2069775608.html
https://ria.ru/20251228/avstralija-2065150364.html
австралия
сидней
брисбен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072097008_117:0:637:390_1920x0_80_0_0_1711167e961678be6b5ea1f0d832d3ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, сидней, брисбен
В мире, Австралия, Сидней, Брисбен
СМИ: Австралия распродает военные объекты, чтобы закрыть дыры в обороне

ABC: Австралия распродает военные объекты, чтобы закрыть дыры в обороне

© Фото : Royal Australian NavyВоенно-морская база HMAS Penguin
Военно-морская база HMAS Penguin - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Royal Australian Navy
Военно-морская база HMAS Penguin
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 4 фев — РИА Новости. Правительство Австралии намерено выставить на продажу десятки военных объектов, включая знаковые базы в крупнейших городах страны, чтобы частично компенсировать дефицит оборонных возможностей, сообщает австралийский телеканал ABC.
"Речь идёт о 67 объектах, находящихся на балансе австралийских силы обороны, многие из которых либо практически не используются, либо находятся в запущенном состоянии", - отмечает телеканал.
Государственный флаг Австралии у здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Посольство России отметило лицемерие властей Австралии в поддержке Киева
23 января, 10:17
В перечень включены такие резонансные площадки, как казармы Victoria Barracks в Сиднее, Брисбене и Мельбурне, остров Спектакл-Айленд и военно-морская база HMAS Penguin в штате Новый Южный Уэльс.
По оценкам властей, распродажа может принести до 1,8 миллиарда долларов, которые планируется направить на закрытие "критических разрывов" в обороноспособности и переориентацию инвестиций на северные базы страны, а также на инфраструктуру в рамках программы AUKUS. При этом аудит оборонного имущества показал, что значительная часть объектов "уже деградировала за пределы экономически целесообразного ремонта", а сохранение статус-кво "признано невозможным".
Министр обороны Ричард Марлз, комментируя планы, заявил, что проблема избыточного и устаревшего имущественного фонда была известна "очень давно" и стала особенно очевидной после стратегического обзора обороны 2023 года. По его словам, в условиях "самой сложной стратегической обстановки со времён Второй мировой войны" Канберра вынуждена сосредоточиться на укреплении северных и западных рубежей, включая масштабную модернизацию базы HMAS Stirling и объектов в Северной территории.
Ракетная атомная подводная лодка в море - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
СМИ: Австралия обеспокоена оснащением американских подлодок ядерным оружием
28 декабря 2025, 11:08
 
В миреАвстралияСиднейБрисбен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала