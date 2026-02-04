"Авито" возглавил рейтинг платформ для старта онлайн-бизнеса

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Авито" победил во второй волне рейтинга "РБК Исследования рынков" среди интернет-платформ для запуска онлайн-бизнеса в России, сообщает пресс-служба компании.

Рейтинг исходит из результатов опроса деловой аудитории РБК, который проходил в декабре 2025 года. Он был составлен на основе анализа данных выборки из 1035 респондентов — действующих предпринимателей (685) и граждан, которые планируют запустить онлайн-бизнес (350).

Исследование показало, что, по мнению наибольшей доли опрошенных (34%), проще всего начать онлайн-бизнес по продаже товаров на "Авито". Ozon и Wildberries заняли второе и третье место с долями 24% и 19% соответственно. Также в топ-5 – Telegram (6%) и "Вконтакте" (5%).

"Авито" также сохраняет лидерство и в субрейтингах. 32% опрошенных предпринимателей согласились с тезисом о том, что эта платформа наиболее удобна для запуска онлайн-бизнеса по продаже товаров. Такое мнение разделили и 38% будущих предпринимателей.

Как подчеркнул генеральный директор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров, период взрывного роста российского e-commerce остался позади: в 2020-2024 годах рынок рос рекордными темпами, а в 2024 прибавил почти 40%.

"И хотя сейчас объем рынка онлайн-торговли растет в России быстрее, чем где-либо в мире – примерно на 23% ежегодно, отрасль входит в фазу зрелости: активный рост замедляется, а прежние драйверы уступают место новым правилам игры", – приводит пресс-служба компании слова Бурмистрова.

Он заявил, что продавцы чаще делают ставку на диверсификацию каналов.

"На этом фоне неудивительно, что классифайд-площадки, такие как “Авито”, выглядят одним из ключевых каналов для старта бизнеса онлайн: здесь конкуренция строится не на том, кто сильнее снизит цену, а на качестве предложения – доверии, сервисе, скорости прямой коммуникации и репутации", – отметил Бурмистров.