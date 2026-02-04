В России сертифицировали электромотоцикл Aurus

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Модель электромотоцикла Aurus под названием Merlon прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Мотоцикл оснащен электродвигателем с максимальной 30-минутной мощностью 64 киловатта (87 лошадиных сил) и имеет в снаряженном состоянии массу 625 килограммов.

Как следует из сопроводительных к ОТТС чертежей, на мотоцикле будет устанавливаться "люлька", с учетом которой ширина транспортного средства составляет 1,9 метра, длина - почти 2,3 метра, а высота - 1,5 метра.