В России сертифицировали электромотоцикл Aurus - РИА Новости, 04.02.2026
09:34 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/aurus-2072099848.html
В России сертифицировали электромотоцикл Aurus
авто, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", aurus
Авто, Россия, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Aurus
В России сертифицировали электромотоцикл Aurus

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Модель электромотоцикла Aurus под названием Merlon прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно ОТТС, изготовителем данного мотоцикла является государственный научный центр ФГУП "НАМИ". Наличие одобрения позволяет изготовителю осуществлять производство и продажи мотоцикла на территории РФ.
Мотоцикл оснащен электродвигателем с максимальной 30-минутной мощностью 64 киловатта (87 лошадиных сил) и имеет в снаряженном состоянии массу 625 килограммов.
Как следует из сопроводительных к ОТТС чертежей, на мотоцикле будет устанавливаться "люлька", с учетом которой ширина транспортного средства составляет 1,9 метра, длина - почти 2,3 метра, а высота - 1,5 метра.
Aurus - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
У президента ОАЭ есть свой Aurus, рассказал Мантуров
29 января, 16:16
 
АвтоРоссияНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Aurus
 
 
