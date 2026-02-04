https://ria.ru/20260204/aurus-2072099848.html
В России сертифицировали электромотоцикл Aurus
В России сертифицировали электромотоцикл Aurus - РИА Новости, 04.02.2026
В России сертифицировали электромотоцикл Aurus
Модель электромотоцикла Aurus под названием Merlon прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), соответствующий документ есть в... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:34:00+03:00
2026-02-04T09:34:00+03:00
2026-02-04T09:34:00+03:00
авто
россия
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
aurus
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883456708_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_378e6b8c641b8398c35593cd938f58ea.jpg
https://ria.ru/20260129/manturov-2071029625.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883456708_210:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_a252f6af701443daabadd05846206c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", aurus
Авто, Россия, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Aurus
В России сертифицировали электромотоцикл Aurus
Электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Модель электромотоцикла Aurus под названием Merlon прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно ОТТС, изготовителем данного мотоцикла является государственный научный центр ФГУП "НАМИ
". Наличие одобрения позволяет изготовителю осуществлять производство и продажи мотоцикла на территории РФ
.
Мотоцикл оснащен электродвигателем с максимальной 30-минутной мощностью 64 киловатта (87 лошадиных сил) и имеет в снаряженном состоянии массу 625 килограммов.
Как следует из сопроводительных к ОТТС чертежей, на мотоцикле будет устанавливаться "люлька", с учетом которой ширина транспортного средства составляет 1,9 метра, длина - почти 2,3 метра, а высота - 1,5 метра.