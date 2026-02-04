Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали семь человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 04.02.2026 (обновлено: 22:24 04.02.2026)
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали семь человек
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали семь человек - РИА Новости, 04.02.2026
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали семь человек
Семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.02.2026
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали семь человек

При атаках дронов ВСУ пострадали 7 белгородцев, в том числе 3 несовершеннолетних

БЕЛГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. В посёлке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина со своими детьми, 9 и 6 лет, самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. Им предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. Помощь оказана, для обследования они направлены в медицинские учреждения г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в селе Никольское Белгородского округа из-за взрыва дрона 17-летний юноша получил проникающее осколочное ранение грудной клетки и был доставлен в детскую областную клиническую больницу. В селе Ровенек с БПЛА было сброшено взрывное устройство во двор частного дома, в результате чего мужчина получил множественные осколочные ранения и был транспортирован в городскую больницу №2.
"В селе Глотово Грайворонского округа дрон атаковал движущийся автомобиль. Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины и женщины диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. После оказания помощи они будут переведены в областную клиническую больницу", - заявил Гладков.
По данным главы области, в результате атаки дрона пострадали частный дом и автомобиль в селе Ясные Зори, а в посёлке Дубовое обломки сбитого БПЛА повредили два дома, машину и несколько хозпостроек. В Грайвороне, Шебекино и селах Дунайка, Сурково также зафиксированы повреждения частных домов и автомобилей от атак украинских беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
