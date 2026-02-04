В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали семь человек

БЕЛГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. В посёлке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина со своими детьми, 9 и 6 лет, самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. Им предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. Помощь оказана, для обследования они направлены в медицинские учреждения г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Никольское Белгородского округа из-за взрыва дрона 17-летний юноша получил проникающее осколочное ранение грудной клетки и был доставлен в детскую областную клиническую больницу. В селе Ровенек с БПЛА было сброшено взрывное устройство во двор частного дома, в результате чего мужчина получил множественные осколочные ранения и был транспортирован в городскую больницу №2.
«
"В селе Глотово Грайворонского округа дрон атаковал движущийся автомобиль. Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины и женщины диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. После оказания помощи они будут переведены в областную клиническую больницу", - заявил Гладков.
По данным главы области, в результате атаки дрона пострадали частный дом и автомобиль в селе Ясные Зори, а в посёлке Дубовое обломки сбитого БПЛА повредили два дома, машину и несколько хозпостроек. В Грайвороне, Шебекино и селах Дунайка, Сурково также зафиксированы повреждения частных домов и автомобилей от атак украинских беспилотников.
