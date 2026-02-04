В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали семь человек

«

"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. В посёлке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина со своими детьми, 9 и 6 лет, самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. Им предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. Помощь оказана, для обследования они направлены в медицинские учреждения г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.