При атаке ВСУ на Брянскую область повреждены 20 частных домов
04.02.2026
При атаке ВСУ на Брянскую область повреждены 20 частных домов
Двадцать частных домов, 27 квартир и окна в здании больницы повреждены в Брянской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Брянская область
При атаке ВСУ на Брянскую область повреждены 20 частных домов
