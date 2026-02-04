https://ria.ru/20260204/armija-2072092373.html
ВС России в январе получили свыше 10 тысяч единиц вооружений
ВС России в январе получили свыше 10 тысяч единиц вооружений
ВС России в январе получили свыше 10 тысяч единиц вооружений
Армия России в январе 2026 года получила более 10 тысяч единиц вооружений и около 2 миллионов средств поражения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 04.02.2026
ВС России в январе получили свыше 10 тысяч единиц вооружений
Белоусов: ВС России в январе получили более 10 тысяч единиц вооружения