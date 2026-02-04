ВС России в январе получили свыше 10 тысяч единиц вооружений

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Армия России в январе 2026 года получила более 10 тысяч единиц вооружений и около 2 миллионов средств поражения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"В январе уже поступило более 10 тысяч единиц вооружений и около 2 миллионов средств поражения", - сказал Белоусов, слова которого приведены в сообщении МО РФ.