ВС России в январе получили свыше 10 тысяч единиц вооружений
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 04.02.2026
ВС России в январе получили свыше 10 тысяч единиц вооружений
ВС России в январе получили свыше 10 тысяч единиц вооружений
ВС России в январе получили свыше 10 тысяч единиц вооружений
Армия России в январе 2026 года получила более 10 тысяч единиц вооружений и около 2 миллионов средств поражения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 04.02.2026
ВС России в январе получили свыше 10 тысяч единиц вооружений

Белоусов: ВС России в январе получили более 10 тысяч единиц вооружения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Армия России в январе 2026 года получила более 10 тысяч единиц вооружений и около 2 миллионов средств поражения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Белоусов провел совещание по вопросам производства и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.
Обсуждались вопросы обеспечения группировок Вооруженных Сил РФ в зоне проведения специальной военной операции, подведены итоги производства и поставок продукции военного назначения за январь нынешнего года.
"В январе уже поступило более 10 тысяч единиц вооружений и около 2 миллионов средств поражения", - сказал Белоусов, слова которого приведены в сообщении МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
