Новая конституция Армении не предусматривает смены формы правления
11:38 04.02.2026 (обновлено: 11:52 04.02.2026)
Новая конституция Армении не предусматривает смены формы правления
Новая конституция Армении не предусматривает смены формы правления
2026
Флаг Армении
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Новая конституция Армении, проект которой будет готов в марте 2026 года, не предусматривает смены формы правления, страна останется парламентской республикой, сообщила журналистам министр юстиции республики Србуи Галян.
"Принято решение не менять форму правления, то есть мы продолжим оставаться страной с парламентской формой правления", - сказала Галян.
При этом она отметила, что сроки проведения конституционного референдума пока не определены, но он будет организован после июньских парламентских выборов.
