Новая конституция Армении не предусматривает смены формы правления

ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Новая конституция Армении, проект которой будет готов в марте 2026 года, не предусматривает смены формы правления, страна останется парламентской республикой, сообщила журналистам министр юстиции республики Србуи Галян.

"Принято решение не менять форму правления, то есть мы продолжим оставаться страной с парламентской формой правления", - сказала Галян.