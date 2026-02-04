https://ria.ru/20260204/armeniya-2072129118.html
Новая конституция Армении не предусматривает смены формы правления
Новая конституция Армении не предусматривает смены формы правления - РИА Новости, 04.02.2026
Новая конституция Армении не предусматривает смены формы правления
Новая конституция Армении, проект которой будет готов в марте 2026 года, не предусматривает смены формы правления, страна останется парламентской республикой,... РИА Новости, 04.02.2026
Новая конституция Армении не предусматривает смены формы правления
В новой конституции Армении не предусматривается смена формы правления
ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Новая конституция Армении, проект которой будет готов в марте 2026 года, не предусматривает смены формы правления, страна останется парламентской республикой, сообщила журналистам министр юстиции республики Србуи Галян.
"Принято решение не менять форму правления, то есть мы продолжим оставаться страной с парламентской формой правления", - сказала Галян.
При этом она отметила, что сроки проведения конституционного референдума пока не определены, но он будет организован после июньских парламентских выборов.