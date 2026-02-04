Рейтинг@Mail.ru
Военно-политическое противостояние в Арктике нарастает, заявили в МИД
04:04 04.02.2026
Военно-политическое противостояние в Арктике нарастает, заявили в МИД
Военно-политическое противостояние в Арктике нарастает, учения НАТО в регионе становятся все более масштабными и агрессивными, заявил в интервью РИА Новости...
арктика, россия, север, нато, арктический совет
Арктика, Россия, Север, НАТО, Арктический совет
Военно-политическое противостояние в Арктике нарастает, заявили в МИД

Масленников: военно-политическое противостояние в Арктике нарастает

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота с учений в Арктике
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота с учений в Арктике . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Военно-политическое противостояние в Арктике нарастает, учения НАТО в регионе становятся все более масштабными и агрессивными, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.
Арктике явно ощущается не только глобальное потепление, но и политическое похолодание", - считает высокопоставленный российский дипломат.
По его словам, западные арктические государства отходят от принципа "высокие широты – низкая напряженность".
"C подачи западных стран и блока НАТО в регионе нарастает военно-политическое противостояние, появляются новые вызовы и угрозы, увеличивается интенсивность и размах учений альянса, приобретающих все более наступательный и агрессивный характер, к участию в них все чаще привлекаются внерегиональные страны. Активно используются нелегитимные санкционные меры, нацеленные помешать развитию российской Арктики и международному взаимодействию на Севере в целом. В подходах западных государств теперь превалируют установки на противоборство и силовые сценарии обеспечения своих интересов", - сказал он.
Ледники - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Россия принимает меры для обеспечения своих интересов в Арктике, заявил МИД
АрктикаРоссияСеверНАТОАрктический совет
 
 
