Военно-политическое противостояние в Арктике нарастает, заявили в МИД

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Военно-политическое противостояние в Арктике нарастает, учения НАТО в регионе становятся все более масштабными и агрессивными, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.
"В Арктике явно ощущается не только глобальное потепление, но и политическое похолодание", - считает высокопоставленный российский дипломат.
По его словам, западные арктические государства отходят от принципа "высокие широты – низкая напряженность".
"C подачи западных стран и блока НАТО в регионе нарастает военно-политическое противостояние, появляются новые вызовы и угрозы, увеличивается интенсивность и размах учений альянса, приобретающих все более наступательный и агрессивный характер, к участию в них все чаще привлекаются внерегиональные страны. Активно используются нелегитимные санкционные меры, нацеленные помешать развитию российской Арктики и международному взаимодействию на Севере в целом. В подходах западных государств теперь превалируют установки на противоборство и силовые сценарии обеспечения своих интересов", - сказал он.