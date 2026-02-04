Россия принимает меры для обеспечения своих интересов в Арктике, заявил МИД

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия принимает меры, в том числе военно-технического характера, чтобы обеспечить свои интересы в Арктике, при этом они не направлены против третьих стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.