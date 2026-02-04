Рейтинг@Mail.ru
Россия принимает меры для обеспечения своих интересов в Арктике, заявил МИД
02:35 04.02.2026
Россия принимает меры для обеспечения своих интересов в Арктике, заявил МИД
в мире
россия
арктика
гренландия
нато
арктический совет
в мире, россия, арктика, гренландия, нато, арктический совет
В мире, Россия, Арктика, Гренландия, НАТО, Арктический совет
Россия принимает меры для обеспечения своих интересов в Арктике, заявил МИД

Масленников: Россия принимает меры для обеспечения своих интересов в Арктике

Ледники. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия принимает меры, в том числе военно-технического характера, чтобы обеспечить свои интересы в Арктике, при этом они не направлены против третьих стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.
"Российская Федерация принимает необходимые меры для обеспечения своих суверенных интересов в Арктической зоне, в том числе военно-технического характера. Данная деятельность не направлена против других государств и полностью соответствует положениям международного права. При этом наша страна будет и далее твердо отстаивать свои позиции в регионе", - сказал Масленников, отвечая на вопрос, как в РФ оценивают риски того, что наращивание военного присутствия стран НАТО в Гренландии в частности и в Арктике в целом может негативно отразиться на гражданском судоходстве в регионе.
Глава британского МИД Иветт Купер 15 января сообщила, что Великобритания поддерживает идею запуска операции НАТО "Арктический часовой" для укрепления сил альянса на Крайнем Севере. По ее словам, подобная операция, похожая на операции "Балтийский часовой" и "Восточный страж", должна охватить Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе. Позже газета New York Times со ссылкой на два анонимных чиновника НАТО сообщила, что дискуссии о проведении предложенной НАТО операции "Арктический часовой" находятся на очень ранней стадии.
Северный морской путь представляет собой перспективный глобальный транспортный коридор, обеспечивающий проектную логистику для большого объема инвестиций в российской Арктике. Пространственные особенности позволяют на 40% сократить длительность маршрута из Азии в Европу.
