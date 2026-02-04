Рейтинг@Mail.ru
Защита руководителя сауны, где погибли подростки, обжалует его арест
07:49 04.02.2026
Защита руководителя сауны, где погибли подростки, обжалует его арест
Защита руководителя сауны, где погибли подростки, обжалует его арест
происшествия
россия
прокопьевск
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
россия
прокопьевск
кемерово
происшествия, россия, прокопьевск, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Прокопьевск, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ)
КЕМЕРОВО, 4 фев – РИА Новости. Защита Павла Долгачева – брата владельца и фактического руководителя сауны в городе Прокопьевске, где при пожаре погибли пять подростков, обжалует его арест, заявил РИА Новости адвокат Долгачева.
Центральный райсуд Кемерово в среду заключил Долгачева под стражу до 31 марта 2026 года. Следствие ходатайствовало об аресте. Адвокат обвиняемого просил избрать более мягкую меру пресечения – домашний арест.
Администратор сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки, во время допроса в СК - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Администратор сауны в Прокопьевске назвала виновных в гибели подростков
2 февраля, 09:46
"Будем обжаловать", - сказал защитник.
Павлу Долгачеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как уточнили в следственном управлении СК РФ по региону, именно Павел являлся фактическим руководителем сауны.
В субботу 31 января произошел пожар в частной сауне города Прокопьевска Кемеровской области. В результате погибли пять подростков. Из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись только одной девушке. По факту происшествия региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. В понедельник 2 февраля суд на два месяца арестовал владельца сауны Алексея Долгачева, а администратора заведения Елену Селищеву отправил под домашний арест.
Последствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Адвокат: владелец сауны в Кузбассе, где погибли подростки, раскаивается
2 февраля, 11:35
 
ПроисшествияРоссияПрокопьевскКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
