Защита руководителя сауны, где погибли подростки, обжалует его арест

КЕМЕРОВО, 4 фев – РИА Новости. Защита Павла Долгачева – брата владельца и фактического руководителя сауны в городе Прокопьевске, где при пожаре погибли пять подростков, обжалует его арест, заявил РИА Новости адвокат Долгачева.