17:20 04.02.2026 (обновлено: 17:35 04.02.2026)
Лицо ангела, похожего на премьера Италии, удалили с фрески в базилике
Лицо ангела, похожего на премьера Италии, удалили с фрески в базилике

Лицо ангела, похожего на премьера Италии, закрасили на фреске в римской базилике

Фреска в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме
Фреска в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме
РИМ, 4 фев – РИА Новости. Реставратор-волонтер Бруно Валентинетти, который придал ангелу в римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина черты, как считается, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, после скандала закрасил изображение, передает корреспондент РИА Новости.
Фреска в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме
Фреска в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме
Как сообщает газета Repubblica со ссылкой на самого Валентинетти, тот отрицает, что изобразил именно Мелони, но накануне вечером закрасил у ангела лицо, получив соответствующие указания от Ватикана. После новости об удаленном ангельском "лике" Мелони базилика пережила новый наплыв журналистов.
Московский пазл, или как реставраторы спасают уникальные детали истории
18 ноября 2024, 10:00
Московский пазл, или как реставраторы спасают уникальные детали истории
18 ноября 2024, 10:00
Изображение ангела, поразительно напоминающего Мелони, появилось после реставрационных работ в одной из старейших христианских базилик итальянской столицы. Громкая новость о случившемся в церкви, расположенной неподалеку от палаты депутатов и правительственного Дворца Киджи, привела к разбирательству со стороны министерства культуры Италии и епархии Рима.
Фреска с изображением двух ангелов венчает в капелле бюст короля Умберто II; один из херувимов со светлыми вьющимися волосами приобрёл черты Мелони. Изменения внес волонтер церкви, а не профессиональный реставратор. По информации местных СМИ, в прошлом он был активистом ультраправого движения, "наследником" которого считается партия "Братья Италии" под руководством Мелони. Епархия Рима в субботу заявила, что изменение лица ангела стало инициативой реставратора, ответственные органы не были об этом проинформированы.
Трамп собирается установить в Белом доме статую Колумба, пишет WP
Вчера, 16:11
Трамп собирается установить в Белом доме статую Колумба, пишет WP
Вчера, 16:11
 
В миреРимВатиканИталияДжорджа МелониБратья Италии
 
 
