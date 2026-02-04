Лицо ангела, похожего на премьера Италии, удалили с фрески в базилике

РИМ, 4 фев – РИА Новости. Реставратор-волонтер Бруно Валентинетти, который придал ангелу в римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина черты, как считается, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, после скандала закрасил изображение, передает корреспондент РИА Новости.
Изображение ангела, поразительно напоминающего Мелони, появилось после реставрационных работ в одной из старейших христианских базилик итальянской столицы. Громкая новость о случившемся в церкви, расположенной неподалеку от палаты депутатов и правительственного Дворца Киджи, привела к разбирательству со стороны министерства культуры Италии и епархии Рима.
Фреска с изображением двух ангелов венчает в капелле бюст короля Умберто II; один из херувимов со светлыми вьющимися волосами приобрёл черты Мелони. Изменения внес волонтер церкви, а не профессиональный реставратор. По информации местных СМИ, в прошлом он был активистом ультраправого движения, "наследником" которого считается партия "Братья Италии" под руководством Мелони. Епархия Рима в субботу заявила, что изменение лица ангела стало инициативой реставратора, ответственные органы не были об этом проинформированы.