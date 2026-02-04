Рейтинг@Mail.ru
Алиев и Пашинян в Абу-Даби перешли на формат беседы тет-а-тет
09:32 04.02.2026 (обновлено: 09:41 04.02.2026)
Алиев и Пашинян в Абу-Даби перешли на формат беседы тет-а-тет
Алиев и Пашинян в Абу-Даби перешли на формат беседы тет-а-тет
Алиев и Пашинян в Абу-Даби перешли на формат беседы тет-а-тет
Встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби в расширенном составе завершилась, сообщает... РИА Новости, 04.02.2026
Алиев и Пашинян в Абу-Даби перешли на формат беседы тет-а-тет

Алиев и Пашинян провели встречу в широком составе и перешли на формат тет-а-тет

БАКУ, 4 фев - РИА Новости. Встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби в расширенном составе завершилась, сообщает азербайджанский информационный сайт Axar.az.
"Встреча Алиева и Пашиняна в Абу-Даби в расширенном составе завершилась, лидеры перешли на формат беседы тет-а-тет", - говорится в сообщении.
Алиев заявил о готовности внести вклад в устранение напряженности в регионе
31 января, 22:41
 
