Алиев и Пашинян в Абу-Даби перешли на формат беседы тет-а-тет
Алиев и Пашинян в Абу-Даби перешли на формат беседы тет-а-тет
Встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби в расширенном составе завершилась, сообщает... РИА Новости, 04.02.2026
