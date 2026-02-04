https://ria.ru/20260204/aktivy-2072203883.html
Euroclear получил с российских активов пять миллиардов евро за год
Euroclear получил с российских активов пять миллиардов евро за год - РИА Новости, 04.02.2026
Euroclear получил с российских активов пять миллиардов евро за год
Процентные доходы депозитария Euroclear от замороженных российских активов в прошлом году составили 5 миллиардов евро, что на 26% меньше чем годом ранее,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T14:27:00+03:00
2026-02-04T14:27:00+03:00
2026-02-04T14:27:00+03:00
украина
россия
москва
euroclear
еврокомиссия
центральный банк рф (цб рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061616886_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_71f8321436bd6a01b03ceb36f9fdd6cf.jpg
https://ria.ru/20260128/kredit-2070686607.html
https://ria.ru/20260125/oreshkin-2070173257.html
https://ria.ru/20260121/aktivy-2069219679.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061616886_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_15b92097661883e0393b1ef12816eb45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, москва, euroclear, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф), в мире
Украина, Россия, Москва, Euroclear, Еврокомиссия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире
Euroclear получил с российских активов пять миллиардов евро за год
Доходы Euroclear от активов РФ сократились за год на 26%
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Процентные доходы депозитария Euroclear от замороженных российских активов в прошлом году составили 5 миллиардов евро, что на 26% меньше чем годом ранее, сообщила организация.
"Доходы от процентов по российским активам, подпадающим под санкции, составили 5 миллиардов евро, что на 26% меньше, чем в предыдущем году, в связи со снижением процентных ставок", - сообщила компания в своей годовой финансовой отчетности
.
Отмечается, что по итогам 2025 года 3,343 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будут направлены в европейский фонд для Украины
. Из них 1,6 миллиарда были выплачены ЕК
в июле 2025 года, а второй платеж - примерно в 1,4 миллиарда евро ожидается в начале 2026 года.
Налоговые выплаты по этим доходам составили 1,148 миллиарда евро. Потери Euroclear
от санкций и ответных мер России
составили 34 миллиона евро, прямые затраты - 113 миллионов евро, указывается в отчете.
Кроме того, депозитарий сформировал резерв в размере 342 миллиона евро в связи со значительными рисками и неопределенностью, в результате чего издержки из-за антироссийских санкций и ответных мер выросли до 455 миллионов евро.
По состоянию на конец 2025 года баланс Euroclear Bank составил 222 миллиарда евро, из которых 195 миллиардов евро относятся к российским активам, подпадающим под санкции, также отмечается в отчете.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
Арбитражный суд Москвы
в январе по ходатайству Банка России решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску ЦБ
к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков.