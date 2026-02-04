Euroclear получил с российских активов пять миллиардов евро за год

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Процентные доходы депозитария Euroclear от замороженных российских активов в прошлом году составили 5 миллиардов евро, что на 26% меньше чем годом ранее, сообщила организация.

"Доходы от процентов по российским активам, подпадающим под санкции, составили 5 миллиардов евро, что на 26% меньше, чем в предыдущем году, в связи со снижением процентных ставок", - сообщила компания в своей годовой финансовой отчетности

Отмечается, что по итогам 2025 года 3,343 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будут направлены в европейский фонд для Украины . Из них 1,6 миллиарда были выплачены ЕК в июле 2025 года, а второй платеж - примерно в 1,4 миллиарда евро ожидается в начале 2026 года.

Налоговые выплаты по этим доходам составили 1,148 миллиарда евро. Потери Euroclear от санкций и ответных мер России составили 34 миллиона евро, прямые затраты - 113 миллионов евро, указывается в отчете.

Кроме того, депозитарий сформировал резерв в размере 342 миллиона евро в связи со значительными рисками и неопределенностью, в результате чего издержки из-за антироссийских санкций и ответных мер выросли до 455 миллионов евро.

По состоянию на конец 2025 года баланс Euroclear Bank составил 222 миллиарда евро, из которых 195 миллиардов евро относятся к российским активам, подпадающим под санкции, также отмечается в отчете.

Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.