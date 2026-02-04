Временный поверенный рассказал о графике строительства АЭС "Аккую"

АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Сооружение АЭС "Аккую" в Турции ведется в соответствии с графиком, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ Алексей Иванов.
Работы перед пуском первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции вышли на финишную прямую, заявил 19 января генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Степень готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" составляет 99%, сообщал министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
"Сооружение АЭС "Аккую" ведется в соответствии с графиком", - заявил дипломат.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").