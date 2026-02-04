Рейтинг@Mail.ru
10:32 04.02.2026
Савельев назвал модернизацию аэродромов приоритетом правительства
Савельев назвал модернизацию аэродромов приоритетом правительства
Вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что модернизация аэродромной сети в России является одним из приоритетов правительства страны. РИА Новости, 04.02.2026
Савельев назвал модернизацию аэродромов приоритетом правительства

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что модернизация аэродромной сети в России является одним из приоритетов правительства страны.
"Одним из приоритетов правительства Российской Федерации остается модернизация аэродромной сети. В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к 2030 году мы планируем осуществить реконструкцию и строительство не менее 75% аэродромов", - сказал Савельев в рамках выставки НАИС 2026.
