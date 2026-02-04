https://ria.ru/20260204/aerodrom-2072115804.html
Савельев назвал модернизацию аэродромов приоритетом правительства
Савельев назвал модернизацию аэродромов приоритетом правительства - РИА Новости, 04.02.2026
Савельев назвал модернизацию аэродромов приоритетом правительства
Вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что модернизация аэродромной сети в России является одним из приоритетов правительства страны. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:32:00+03:00
2026-02-04T10:32:00+03:00
2026-02-04T10:44:00+03:00
