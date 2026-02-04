https://ria.ru/20260204/abu-dabi-2072137467.html
Источник: пресс-конференция по итогам переговоров в Абу-Даби не планируется
Пресс-конференция по итогам российско-украинских переговоров в Абу-Даби не планируется, но не исключено итоговое коммюнике, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:59:00+03:00
в мире
абу-даби
мирный план сша по украине
россия
украина
абу-даби
россия
украина
в мире, абу-даби, мирный план сша по украине, россия, украина
В мире, Абу-Даби, Мирный план США по Украине, Россия, Украина
