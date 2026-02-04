https://ria.ru/20260204/abu-dabi-2072115256.html
У посольства России в Абу-Даби усилили меры безопасности
У посольства России в Абу-Даби усилили меры безопасности
У посольства России в Абу-Даби усилили меры безопасности
Меры безопасности усилены у российского посольства в Абу-Даби перед переговорами по Украине, которые ожидаются в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2026
У посольства России в Абу-Даби усилили меры безопасности
