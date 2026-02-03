В Белгородском приграничье с начала года погиб 21 житель, сообщил Гладков

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В приграничных районах Белгородской области сохраняется очень сложная ситуация, за месяц от атак ВСУ там погибли более 20 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, получили ранения 98 человек, из них шестеро детей. По словам губернатора, по сравнению с прошлым годом число погибших увеличилось в десять раз.