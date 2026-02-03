В Белгородском приграничье с начала года погиб 21 житель, сообщил Гладков

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В приграничных районах Белгородской области сохраняется очень сложная ситуация, за месяц от атак ВСУ там погибли более 20 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной. С начала года, с 1 января 2026 года, у нас, к большому горю, погиб 21 мирный житель", — рассказал он в канале на платформе MAX.
Кроме того, получили ранения 98 человек, из них шестеро детей. По словам губернатора, по сравнению с прошлым годом число погибших увеличилось в десять раз.
Гладков добавил, что проводит встречи с руководителями силовых структур, подразделениями "БАРС-Белгород", "Орлан", главами приграничных муниципалитетов и представителями Минобороны. На них обсуждаются вопросы усиления защиты и дополнительные меры по обеспечению безопасности.
Накануне губернатор сообщил, что только за одни сутки от украинских атак погибли три мирных жителя и шестеро были ранены. Под удар попали 46 населенных пунктов в 12 муниципалитетах, в том числе Белгород, который подвергся ракетному обстрелу и налету беспилотников. Силы ПВО сбили 108 дронов, кроме того, ВСУ выпустили по области не менее 20 снарядов.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
