В Белгородском приграничье с начала года погиб 21 житель, сообщил Гладков - РИА Новости, 03.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 03.02.2026 (обновлено: 10:24 03.02.2026)
В Белгородском приграничье с начала года погиб 21 житель, сообщил Гладков
В Белгородском приграничье с начала года погиб 21 житель, сообщил Гладков
В приграничных районах Белгородской области сохраняется очень сложная ситуация, за месяц от атак ВСУ там погибли более 20 человек, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 03.02.2026
белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородском приграничье с начала года погиб 21 житель, сообщил Гладков

Гладков назвал ситуацию в белгородском приграничье крайне сложной

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВнутренние помещения жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ поселка Разумное в Белгородской области
Внутренние помещения жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ поселка Разумное в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Внутренние помещения жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ поселка Разумное в Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В приграничных районах Белгородской области сохраняется очень сложная ситуация, за месяц от атак ВСУ там погибли более 20 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной. С начала года, с 1 января 2026 года, у нас, к большому горю, погиб 21 мирный житель", — рассказал он в канале на платформе MAX.
Из-за атак ВСУ за неделю погибли 12 мирных жителей
Кроме того, получили ранения 98 человек, из них шестеро детей. По словам губернатора, по сравнению с прошлым годом число погибших увеличилось в десять раз.
Гладков добавил, что проводит встречи с руководителями силовых структур, подразделениями "БАРС-Белгород", "Орлан", главами приграничных муниципалитетов и представителями Минобороны. На них обсуждаются вопросы усиления защиты и дополнительные меры по обеспечению безопасности.
Накануне губернатор сообщил, что только за одни сутки от украинских атак погибли три мирных жителя и шестеро были ранены. Под удар попали 46 населенных пунктов в 12 муниципалитетах, в том числе Белгород, который подвергся ракетному обстрелу и налету беспилотников. Силы ПВО сбили 108 дронов, кроме того, ВСУ выпустили по области не менее 20 снарядов.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
