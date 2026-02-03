https://ria.ru/20260203/zhiltsova-2071981471.html
Сын Светланы Жильцовой назвал возможную дату прощания
Сын Светланы Жильцовой назвал возможную дату прощания - РИА Новости, 03.02.2026
Сын Светланы Жильцовой назвал возможную дату прощания
Телеведущую и диктора Светлану Жильцову могут похоронить в пятницу на Рогожском кладбище, сообщил РИА Новости ее сын Иван. РИА Новости, 03.02.2026
