Сын Светланы Жильцовой назвал возможную дату прощания
16:10 03.02.2026 (обновлено: 19:51 03.02.2026)
Сын Светланы Жильцовой назвал возможную дату прощания
Сын Светланы Жильцовой назвал возможную дату прощания - РИА Новости, 03.02.2026
Сын Светланы Жильцовой назвал возможную дату прощания
Телеведущую и диктора Светлану Жильцову могут похоронить в пятницу на Рогожском кладбище, сообщил РИА Новости ее сын Иван. РИА Новости, 03.02.2026
светлана жильцова
квн
2026
светлана жильцова, квн
Светлана Жильцова, КВН
Сын Светланы Жильцовой назвал возможную дату прощания

Прощание с телеведущей Светланой Жильцовой может пройти 6 февраля

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Телеведущую и диктора Светлану Жильцову могут похоронить в пятницу на Рогожском кладбище, сообщил РИА Новости ее сын Иван.
"Пока, предварительно, это будет пятница (6 февраля - ред.), это будет церковь около Рогожского кладбища", - сказал собеседник агентства.
Ранее Первый канал сообщил, что умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова, известная по программам КВН, "Утренняя почта", "Песня года", "Будильник", "Спокойной ночи малыши".
Светлана ЖильцоваКВН
 
 
