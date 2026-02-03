Рейтинг@Mail.ru
Сын Светланы Жильцовой назвал причину смерти матери - РИА Новости, 03.02.2026
Культура
 
15:21 03.02.2026 (обновлено: 19:52 03.02.2026)
Сын Светланы Жильцовой назвал причину смерти матери
Сын Светланы Жильцовой назвал причину смерти матери
Причиной смерти советской телеведущей и диктора Светланы Жильцовой стала продолжительная болезнь, сообщил РИА Новости ее сын Иван. РИА Новости, 03.02.2026
Культура, КВН, Светлана Жильцова
Сын Светланы Жильцовой назвал причину смерти матери

РИА Новости: Светлана Жильцова умерла после продолжительной болезни

Светлана Жильцова. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Причиной смерти советской телеведущей и диктора Светланы Жильцовой стала продолжительная болезнь, сообщил РИА Новости ее сын Иван.
"Утром она умерла. Причина - болезнь долговременная", - сказал собеседник агентства.
Ранее Первый канал сообщил, что умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова, известная по программам КВН, "Утренняя почта", "Песня года", "Будильник", "Спокойной ночи малыши".
 
