Сын Светланы Жильцовой назвал причину смерти матери
Сын Светланы Жильцовой назвал причину смерти матери - РИА Новости, 03.02.2026
Сын Светланы Жильцовой назвал причину смерти матери
Причиной смерти советской телеведущей и диктора Светланы Жильцовой стала продолжительная болезнь, сообщил РИА Новости ее сын Иван. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:21:00+03:00
2026-02-03T15:21:00+03:00
2026-02-03T19:52:00+03:00
