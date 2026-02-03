https://ria.ru/20260203/zhiltsova-2071960501.html
Советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова умерла на 90-м году жизни, сообщил Первый канал. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:20:00+03:00
2026-02-03T15:20:00+03:00
2026-02-03T17:07:00+03:00
россия
Первый канал: умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова умерла на 90-м году жизни, сообщил Первый канал
.
«
"Не стало Светланы Жильцовой — легендарного советского диктора. КВН, "Утренняя почта", "Песня года", "Будильник", "Спокойной ночи, малыши". Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы", — говорится в некрологе.
Телеканал отметил, что Жильцова ушла из профессии на пике карьеры и посвятила жизнь семье.
Причиной смерти телеведущей стала продолжительная болезнь, рассказал РИА Новости ее сын Иван.
О месте и времени прощания пока не сообщалось.
Светлана Жильцова родилась в 1936 году в Москве
. Окончила Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Еще студенткой начала работать на телевидении, первым для нее стал советско-канадский проект о звездах советской эстрады.
Вела многие передачи для детей и юношества: "Спокойной ночи, малыши", "Веселые нотки", "Будильник", а также такие программы, как "Утренняя почта", "Музыкальный киоск", "По вашим письмам". С начала 1960-х и до закрытия в 1972 году была ведущей КВН
в паре с Альбертом Аксельродом и затем с Александром Масляковым
. С 1976-го по 1979-й вела "Песню года".
В 1993-м завершила карьеру на ТВ. Преподавала в Высшей национальной школе телевидения.
В 1978 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР
. Награждена также орденом Почета.