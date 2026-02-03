Рейтинг@Mail.ru
Умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 03.02.2026 (обновлено: 17:07 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/zhiltsova-2071960501.html
Умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова
Умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова - РИА Новости, 03.02.2026
Умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова
Советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова умерла на 90-м году жизни, сообщил Первый канал. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:20:00+03:00
2026-02-03T17:07:00+03:00
квн
россия
светлана жильцова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071958185_0:316:2699:1834_1920x0_80_0_0_8562d55e73bf77e0e801fbf8c54429a1.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071958185_0:24:2699:2048_1920x0_80_0_0_dd6e00c51639baa1cf5f9c41171a595a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
квн, россия, светлана жильцова
КВН, Россия, Светлана Жильцова
Умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова

Первый канал: умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова

© РИА Новости / Борис Кавашкин | Перейти в медиабанкСветлана Жильцова
Светлана Жильцова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Борис Кавашкин
Перейти в медиабанк
Светлана Жильцова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова умерла на 90-м году жизни, сообщил Первый канал.
«

"Не стало Светланы Жильцовой — легендарного советского диктора. КВН, "Утренняя почта", "Песня года", "Будильник", "Спокойной ночи, малыши". Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы", — говорится в некрологе.

Телеканал отметил, что Жильцова ушла из профессии на пике карьеры и посвятила жизнь семье.
Причиной смерти телеведущей стала продолжительная болезнь, рассказал РИА Новости ее сын Иван.
О месте и времени прощания пока не сообщалось.
Светлана Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Окончила Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Еще студенткой начала работать на телевидении, первым для нее стал советско-канадский проект о звездах советской эстрады.
Вела многие передачи для детей и юношества: "Спокойной ночи, малыши", "Веселые нотки", "Будильник", а также такие программы, как "Утренняя почта", "Музыкальный киоск", "По вашим письмам". С начала 1960-х и до закрытия в 1972 году была ведущей КВН в паре с Альбертом Аксельродом и затем с Александром Масляковым. С 1976-го по 1979-й вела "Песню года".
В 1993-м завершила карьеру на ТВ. Преподавала в Высшей национальной школе телевидения.
В 1978 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. Награждена также орденом Почета.
© РИА Новости / Птицын | Перейти в медиабанкДиктор Центрального телевидения Светлана Жильцова
Диктор Центрального телевидения Светлана Жильцова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Птицын
Перейти в медиабанк
Диктор Центрального телевидения Светлана Жильцова
 
КВНРоссияСветлана Жильцова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала