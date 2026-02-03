https://ria.ru/20260203/zemletryasenie-2071846727.html
У северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло во вторник в Тихом океане вблизи северных Курил, его ощутили на Парамушире, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 03.02.2026
