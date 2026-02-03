Рейтинг@Mail.ru
07:30 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/zemletryasenie-2071846727.html
У северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло во вторник в Тихом океане вблизи северных Курил, его ощутили на Парамушире, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T07:30:00+03:00
2026-02-03T07:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg
https://ria.ru/20260203/zemletryasenie-2071846596.html
© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 фев– РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло во вторник в Тихом океане вблизи северных Курил, его ощутили на Парамушире, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,3 с эпицентром в 43 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир зарегистрировано в 14.48 (6.48 мск) 3 февраля. Очаг располагался на глубине 57 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, подземный толчок силой до трех баллов ощутили в Северо-Курильске, тревога цунами не объявлялась.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Сейсмолог назвала причину землетрясения у берегов Крыма
