https://ria.ru/20260203/zemletryasenie-2071846596.html
Сейсмолог назвала причину землетрясения у берегов Крыма
Сейсмолог назвала причину землетрясения у берегов Крыма - РИА Новости, 03.02.2026
Сейсмолог назвала причину землетрясения у берегов Крыма
Землетрясение у берегов Крыма произошло из-за сейсмически активного района в Азовском море, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T07:25:00+03:00
2026-02-03T07:25:00+03:00
2026-02-03T07:25:00+03:00
республика крым
азовское море
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
https://ria.ru/20260203/zemletryasenie-2071835756.html
республика крым
азовское море
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, азовское море, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Крым, Азовское море, Керчь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сейсмолог назвала причину землетрясения у берегов Крыма
РИА Новости: землетрясение у Крыма произошло там, где есть разломы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Землетрясение у берегов Крыма произошло из-за сейсмически активного района в Азовском море, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета им. В.И. Вернадского Марина Бондарь.
Землетрясение с магнитудой до 4.8, произошло днем в понедельник в Азовском море
примерно в 80 километрах от Керчи
. На побережье ощущались толчки 4-5 баллов. По данным МЧС
, разрушений и пострадавших не зафиксировано.
"Землетрясение произошло в сейсмически активном районе, где, естественно, есть разломы. Сам по себе этот район характеризуется вялотекущей сейсмичностью с невысокими энергетическими показателями, часто это всего 1-2 землетрясения в год, а в 2025 году, например, ни одного", - сказала Бондарь.
По ее словам, в апреле 1987 года в этом районе произошло порядка 25 землетрясений, два из которых были ощутимыми с интенсивностью 4 балла.