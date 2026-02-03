Сейсмолог назвала причину землетрясения у берегов Крыма

"Землетрясение произошло в сейсмически активном районе, где, естественно, есть разломы. Сам по себе этот район характеризуется вялотекущей сейсмичностью с невысокими энергетическими показателями, часто это всего 1-2 землетрясения в год, а в 2025 году, например, ни одного", - сказала Бондарь.