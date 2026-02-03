Рейтинг@Mail.ru
07:25 03.02.2026
Сейсмолог назвала причину землетрясения у берегов Крыма
Сейсмолог назвала причину землетрясения у берегов Крыма
Сейсмолог назвала причину землетрясения у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Землетрясение у берегов Крыма произошло из-за сейсмически активного района в Азовском море, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета им. В.И. Вернадского Марина Бондарь.
Землетрясение с магнитудой до 4.8, произошло днем в понедельник в Азовском море примерно в 80 километрах от Керчи. На побережье ощущались толчки 4-5 баллов. По данным МЧС, разрушений и пострадавших не зафиксировано.
"Землетрясение произошло в сейсмически активном районе, где, естественно, есть разломы. Сам по себе этот район характеризуется вялотекущей сейсмичностью с невысокими энергетическими показателями, часто это всего 1-2 землетрясения в год, а в 2025 году, например, ни одного", - сказала Бондарь.
По ее словам, в апреле 1987 года в этом районе произошло порядка 25 землетрясений, два из которых были ощутимыми с интенсивностью 4 балла.
Заголовок открываемого материала