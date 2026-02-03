МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский решил обновить план обороны Украины, который был утвержден еще до конфликта с Россией и действовал шесть лет, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на сайт главы киевского режима.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.