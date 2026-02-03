Рейтинг@Mail.ru
Зеленский решил обновить план обороны Украины - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/zelenskiy-2072006881.html
Зеленский решил обновить план обороны Украины
Зеленский решил обновить план обороны Украины - РИА Новости, 03.02.2026
Зеленский решил обновить план обороны Украины
Владимир Зеленский решил обновить план обороны Украины, который был утвержден еще до конфликта с Россией и действовал шесть лет, сообщает "Страна.ua" со ссылкой РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:42:00+03:00
2026-02-03T17:42:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
михаил федоров
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439028_0:130:3071:1857_1920x0_80_0_0_d3e100643a0e1110222ae80c974747b9.jpg
https://ria.ru/20260203/ryutte-2071961140.html
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071998359.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439028_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0422a2257ad48c3b8a6232e276749a99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, михаил федоров, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Зеленский решил обновить план обороны Украины

Зеленский решил обновить план обороны Украины, действующий уже шесть лет

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский решил обновить план обороны Украины, который был утвержден еще до конфликта с Россией и действовал шесть лет, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на сайт главы киевского режима.
"На сайте президента опубликован указ о том, что предыдущий план 2020 года признается недействительным, а кабмин, СБУ, полиция, Служба внешней разведки и Нацбанк должны разработать новый план", — говорится в публикации.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Генсек НАТО в речи в Раде призвал готовиться к трудным решениям по Украине
Вчера, 15:22
Отмечается, что остальные подробности остаются засекреченными.
Ранее в январе Владимир Зеленский, комментируя назначение Михаила Федорова новым министром обороны Украины, намекнул на необходимость расширения мобилизации в ряды ВСУ.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Придет не одна". В Европе забили тревогу из-за Украины
Вчера, 17:06
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала