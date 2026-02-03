Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о переговорах после авиаударов - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/zelenskiy-2071989730.html
Зеленский сделал заявление о переговорах после авиаударов
Зеленский сделал заявление о переговорах после авиаударов - РИА Новости, 03.02.2026
Зеленский сделал заявление о переговорах после авиаударов
Владимир Зеленский после российских авиаударов по военным объектам на Украине утверждает об изменении подхода к переговорам с Россией. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:40:00+03:00
2026-02-03T16:40:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070327382_0:299:2093:1476_1920x0_80_0_0_1097c0504136daca87804e46946540a3.jpg
https://ria.ru/20260203/finlyandiya-2071898761.html
https://ria.ru/20260203/plan-2071870454.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070327382_169:51:2096:1496_1920x0_80_0_0_f5d192b6c64522ec57637950ee5299c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал заявление о переговорах после авиаударов

Зеленский утверждает, что скорректирует подход к переговорам

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский после российских авиаударов по военным объектам на Украине утверждает об изменении подхода к переговорам с Россией.
«
"Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом", — написал он в социальных сетях.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Глава МИД Финляндии дерзко высказалась о Путине
Вчера, 12:05
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и все цели налета достигнуты.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СМИ раскрыли новый план Запада и Украины против России
Вчера, 10:25
 
В миреУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала