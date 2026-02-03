https://ria.ru/20260203/zelenskiy-2071989730.html
Зеленский сделал заявление о переговорах после авиаударов
Зеленский сделал заявление о переговорах после авиаударов - РИА Новости, 03.02.2026
Зеленский сделал заявление о переговорах после авиаударов
Владимир Зеленский после российских авиаударов по военным объектам на Украине утверждает об изменении подхода к переговорам с Россией. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:40:00+03:00
2026-02-03T16:40:00+03:00
2026-02-03T16:40:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070327382_0:299:2093:1476_1920x0_80_0_0_1097c0504136daca87804e46946540a3.jpg
https://ria.ru/20260203/finlyandiya-2071898761.html
https://ria.ru/20260203/plan-2071870454.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070327382_169:51:2096:1496_1920x0_80_0_0_f5d192b6c64522ec57637950ee5299c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал заявление о переговорах после авиаударов
Зеленский утверждает, что скорректирует подход к переговорам