В Киеве забили тревогу из-за положения Зеленского на фоне переговоров в ОАЭ
02:27 03.02.2026
В Киеве забили тревогу из-за положения Зеленского на фоне переговоров в ОАЭ
В Киеве забили тревогу из-за положения Зеленского на фоне переговоров в ОАЭ
в мире
оаэ
украина
москва
владимир зеленский
олег соскин
в мире, оаэ, украина, москва, владимир зеленский, олег соскин
В мире, ОАЭ, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Олег Соскин
В Киеве забили тревогу из-за положения Зеленского на фоне переговоров в ОАЭ

Соскин: Зеленский осознает, что у него нет рычагов давления на Россию

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский осознает, что у него нет рычагов давления на переговорах с Россией в ОАЭ, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Зеленский понимает, что у него нет уже никаких карт на руках. Вообще нет. Он сидит не просто без козырей, но его уже и в игру не пускают", — сказал эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Клоун без короны". Зеленского унизили за дерзкое требование к России
Вчера, 15:23
По словам политолога, сознавая безвыходность своего положения, глава киевского режима сделал все, чтобы сорвать очередную встречу делегаций в ОАЭ, которая была запланирована на первое февраля.
"Зеленский на что-то рассчитывал, но уже нечего рассчитывать. Уже видно, что нечего рассчитывать", — добавил Соскин.
Зеленскому придется соглашаться на те условия, которые ему озвучат, резюмировал эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Напуган до смерти": на Западе раскрыли, что случилось с Зеленским
Вчера, 03:16

Мирный процесс по Украине

По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Сибига оскорбил главу ФИФА из-за России
00:36
 
