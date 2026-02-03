https://ria.ru/20260203/zelenskiy-2071829612.html
В Киеве забили тревогу из-за положения Зеленского на фоне переговоров в ОАЭ
В Киеве забили тревогу из-за положения Зеленского на фоне переговоров в ОАЭ - РИА Новости, 03.02.2026
В Киеве забили тревогу из-за положения Зеленского на фоне переговоров в ОАЭ
Владимир Зеленский осознает, что у него нет рычагов давления на переговорах с Россией в ОАЭ, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 03.02.2026
В Киеве забили тревогу из-за положения Зеленского на фоне переговоров в ОАЭ
Соскин: Зеленский осознает, что у него нет рычагов давления на Россию
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский осознает, что у него нет рычагов давления на переговорах с Россией в ОАЭ, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Зеленский понимает, что у него нет уже никаких карт на руках. Вообще нет. Он сидит не просто без козырей, но его уже и в игру не пускают", — сказал эксперт.
По словам политолога, сознавая безвыходность своего положения, глава киевского режима сделал все, чтобы сорвать очередную встречу делегаций в ОАЭ
, которая была запланирована на первое февраля.
на что-то рассчитывал, но уже нечего рассчитывать. Уже видно, что нечего рассчитывать", — добавил Соскин
Зеленскому придется соглашаться на те условия, которые ему озвучат, резюмировал эксперт.
Мирный процесс по Украине
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы
всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях
, сокращение численности ВСУ
в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.