НАСА отложило пробный запуск миссии Artemis II к Луне
НАСА отложило пробный запуск миссии Artemis II к Луне
НАСА объявило о переносе пробного запуска миссии на март после обнаружения утечки жидкого топлива при заправке ракеты. РИА Новости, 03.02.2026
