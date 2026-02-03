Рейтинг@Mail.ru
10:29 03.02.2026 (обновлено: 10:35 03.02.2026)
НАСА отложило пробный запуск миссии Artemis II к Луне
НАСА отложило пробный запуск миссии Artemis II к Луне
НАСА объявило о переносе пробного запуска миссии на март после обнаружения утечки жидкого топлива при заправке ракеты. РИА Новости, 03.02.2026
© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. НАСА объявило о переносе пробного запуска миссии на март после обнаружения утечки жидкого топлива при заправке ракеты.
Ранее, при попытке заправить ракету, на которой астронавты в рамках миссии Artemis II совершат облет Луны, была обнаружена утечка жидкого водорода в хвостовой части ракеты. Начало обратного отсчета было запланировано на 05.00 мск 3 февраля.
"Чтобы дать командам возможность проанализировать данные и провести вторую генеральную репетицию, НАСА выбрало март в качестве наиболее раннего срока для проведения летных испытаний", - говорится в заявлении агентства.
Согласно опубликованному расписанию, подходящие для пробного полета условия будут наблюдаться, по предварительным данным, с 6 по 8 марта, а также 9 и 11 марта.
Полярное сияние, снятое с борта МКС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Космонавт рассказал, как МКС проплыла через редкое полярное сияние
20 января, 17:35
 
ЛунаНАСАКосмосКосмос - РИА Наука
 
 
