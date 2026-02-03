ВСУ за сутки потеряли свыше 180 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.