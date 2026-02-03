Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли свыше 180 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 03.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 03.02.2026 (обновлено: 12:18 03.02.2026)
ВСУ за сутки потеряли свыше 180 боевиков в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в ряде районов Харьковской РИА Новости, 03.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новоосиново, Гороховатка, Благодатовка, Паламаревка, Петровка, Грушевка в Харьковской области и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США, 14 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
Украинские военнослужащие
ВСУ потеряли два взвода убитыми и сбежали из Торецкого
Вчера, 05:42
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
