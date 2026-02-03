https://ria.ru/20260203/zapad-2071900935.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 180 боевиков в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в ряде районов Харьковской РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:12:00+03:00
2026-02-03T12:12:00+03:00
2026-02-03T12:18:00+03:00
