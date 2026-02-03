Захарова назвала переговоры с США работой в сложнейших условиях

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Переговоры России с США - это сложнейшая работа в сложнейших условиях, это не один переговорный трек, а кропотливая и многоплановая работа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это не один трек переговоров. Это не только стандартные переговоры, которые привыкли проводить. Это сложнейшая кропотливейшая работа, которая ведется многопланово, многоуровнево, с разными треками", - добавила она.