Захарова назвала переговоры с США работой в сложнейших условиях
Захарова назвала переговоры с США работой в сложнейших условиях
Переговоры России с США - это сложнейшая работа в сложнейших условиях, это не один переговорный трек, а кропотливая и многоплановая работа, заявила официальный... РИА Новости, 03.02.2026
Захарова назвала переговоры с США работой в сложнейших условиях
