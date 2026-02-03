Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала переговоры с США работой в сложнейших условиях - РИА Новости, 03.02.2026
17:42 03.02.2026
Захарова назвала переговоры с США работой в сложнейших условиях
Захарова назвала переговоры с США работой в сложнейших условиях
Переговоры России с США - это сложнейшая работа в сложнейших условиях, это не один переговорный трек, а кропотливая и многоплановая работа, заявила официальный... РИА Новости, 03.02.2026
в мире, россия, сша, государственный университет управления, мария захарова
В мире, Россия, США, Государственный университет управления, Мария Захарова
Захарова назвала переговоры с США работой в сложнейших условиях

Захарова назвала переговоры с США сложнейшей работой в сложнейших условиях

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Переговоры России с США - это сложнейшая работа в сложнейших условиях, это не один переговорный трек, а кропотливая и многоплановая работа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это не рутинная работа. Это не переговоры, которые ведутся традиционно: у нас все нормально, у нас стандартные отношения, вы к нам приехали, наша очередь к вам приезжать. Это сложнейшая работа в сложнейших условиях", - сказала Захарова на встрече со студентами Государственного университета управления.
"Это не один трек переговоров. Это не только стандартные переговоры, которые привыкли проводить. Это сложнейшая кропотливейшая работа, которая ведется многопланово, многоуровнево, с разными треками", - добавила она.
В миреРоссияСШАГосударственный университет управленияМария Захарова
 
 
