Захарова назвала двуличность Европы позором

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Двуличность европейских держав, с 2014 года закрывавших глаза на волеизъявление жителей Донбасса, но активизировавшихся в вопросе присоединения Гренландии к США, – это позор современной Западной Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.