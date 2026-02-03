Захарова назвала двуличность Европы позором

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Двуличность европейских держав, с 2014 года закрывавших глаза на волеизъявление жителей Донбасса, но активизировавшихся в вопросе присоединения Гренландии к США, – это позор современной Западной Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Это позор. Это позор современной Западной Европы, потому что это все на одном континенте. И в одном случае они ничего не видят, а в другом случае ой подхватились: "Ну как же так, но в то же время можно и поторговаться, ну подождите, мы пока еще не знаем", - сказала она на встрече со студентами Государственного университета управления.
Как отметила Захарова, президент США Дональд Трамп проверил европейцев "на вшивость" в вопросе Гренландии, после чего все демократические принципы, о которых годами говорили в Европе, "смыло волной их слабости, их трусости, их продажности, их беспринципности, их бессовестности".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.