Захарова назвала двуличность Европы позором

20:03 03.02.2026 (обновлено: 15:06 04.02.2026)
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Двуличность европейских держав, с 2014 года закрывавших глаза на волеизъявление жителей Донбасса, но активизировавшихся в вопросе присоединения Гренландии к США, – это позор современной Западной Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Это позор. Это позор современной Западной Европы, потому что это все на одном континенте. И в одном случае они ничего не видят, а в другом случае ой подхватились: "Ну как же так, но в то же время можно и поторговаться, ну подождите, мы пока еще не знаем", - сказала она на встрече со студентами Государственного университета управления.
Как отметила Захарова, президент США Дональд Трамп проверил европейцев "на вшивость" в вопросе Гренландии, после чего все демократические принципы, о которых годами говорили в Европе, "смыло волной их слабости, их трусости, их продажности, их беспринципности, их бессовестности".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Финляндии заявили, что Европа все еще может доверять Трампу
В миреГренландияСШАЗападная ЕвропаМария ЗахароваДональд ТрампГосударственный университет управленияЕвропаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
