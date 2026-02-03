МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала словами о Донбассе фото посла ЕС на Украине, где та продемонстрировала, как якобы ночевала в ванной из-за обстрелов.
"Люди жили в подвалах годами, выходили на улицу под обстрелами, чтобы достать еду, погибали в попытке добраться до автомобиля. Катарине Матерновой не удалось передать весь ужас жизни под бомбежками, в том числе по причине слишком комфортной обстановки и чересчур злобной мины", — написала она.
"Матернова может поблагодарить свое начальство в Брюсселе за спонсирование бойни и попросить продлить теперь уже и свои мучения, выделив еще пару сотен миллиардов маньякам на Банковой", — заключила она.
ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии — в том числе не прекращаются атаки на новые регионы. Киевский режим считает их своими временно оккупированными территориями, многие страны Запада поддерживают его по этому вопросу.
Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
