Захарова прокомментировала фото посла ЕС на Украине, спящей в ванной
21:54 03.02.2026 (обновлено: 00:02 04.02.2026)
https://ria.ru/20260203/zaharova-2072050241.html
Захарова прокомментировала фото посла ЕС на Украине, спящей в ванной
Захарова прокомментировала фото посла ЕС на Украине, спящей в ванной
в мире, украина, россия, донбасс, мария захарова, евросоюз, донецкая народная республика, луганская народная республика
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Мария Захарова, Евросоюз, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала словами о Донбассе фото посла ЕС на Украине, где та продемонстрировала, как якобы ночевала в ванной из-за обстрелов.
"Люди жили в подвалах годами, выходили на улицу под обстрелами, чтобы достать еду, погибали в попытке добраться до автомобиля. Катарине Матерновой не удалось передать весь ужас жизни под бомбежками, в том числе по причине слишком комфортной обстановки и чересчур злобной мины", — написала она.
Захарова напомнила, что Москва долгие годы пыталась донести до Евросоюза правду об обстрелах ДНР и ЛНР со стороны украинских боевиков, на которые там закрывали глаза.
"Матернова может поблагодарить свое начальство в Брюсселе за спонсирование бойни и попросить продлить теперь уже и свои мучения, выделив еще пару сотен миллиардов маньякам на Банковой", — заключила она.
ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии — в том числе не прекращаются атаки на новые регионы. Киевский режим считает их своими временно оккупированными территориями, многие страны Запада поддерживают его по этому вопросу.
Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
