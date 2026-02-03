https://ria.ru/20260203/zaharova-2072031300.html
На госслужбе стоически переносишь испытания, отметила Захарова
На госслужбе стоически переносишь испытания, отметила Захарова - РИА Новости, 03.02.2026
На госслужбе стоически переносишь испытания, отметила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о государственной службе, отметила что на госслужбе стоически переносишь испытания и рассматриваешь... РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о государственной службе, отметила что на госслужбе стоически переносишь испытания и рассматриваешь различные вызовы не просто как личную драму, а как служение.
"Какой урок я вынесла, работая на государственной службе? Главный урок следующий — это служба… Это служба, ты служишь, стоически переносишь испытания, принимаешь этот огонь на себя, и вызов этот действительно рассматриваешь не просто как личную травму или трагедию, а как служение", - сказала Захарова
на встрече со студентами Государственного университета управления
.
Она отметила, что служба отличается от работы тем, что она не имеет фиксированного рабочего дня, но не по той причине, что у госслужащих нет ни выходных или праздничных дней, а потому что служба – состояние, где нельзя просто отстраниться от всего.
Официальный представитель МИД РФ указала, что если человек уже выбрал путь государственного служения, то не стоит в критический момент говорить о том, что никто ничего не объяснял и не предупреждали о всевозможных трудностях.