На госслужбе стоически переносишь испытания, отметила Захарова

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о государственной службе, отметила что на госслужбе стоически переносишь испытания и рассматриваешь различные вызовы не просто как личную драму, а как служение.

"Какой урок я вынесла, работая на государственной службе? Главный урок следующий — это служба… Это служба, ты служишь, стоически переносишь испытания, принимаешь этот огонь на себя, и вызов этот действительно рассматриваешь не просто как личную травму или трагедию, а как служение", - сказала Захарова на встрече со студентами Государственного университета управления

Она отметила, что служба отличается от работы тем, что она не имеет фиксированного рабочего дня, но не по той причине, что у госслужащих нет ни выходных или праздничных дней, а потому что служба – состояние, где нельзя просто отстраниться от всего.