Рейтинг@Mail.ru
На госслужбе стоически переносишь испытания, отметила Захарова - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/zaharova-2072031300.html
На госслужбе стоически переносишь испытания, отметила Захарова
На госслужбе стоически переносишь испытания, отметила Захарова - РИА Новости, 03.02.2026
На госслужбе стоически переносишь испытания, отметила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о государственной службе, отметила что на госслужбе стоически переносишь испытания и рассматриваешь... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T19:42:00+03:00
2026-02-03T19:42:00+03:00
россия
мария захарова
государственный университет управления
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
https://ria.ru/20260203/mid-2072012142.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, государственный университет управления
Россия, Мария Захарова, Государственный университет управления
На госслужбе стоически переносишь испытания, отметила Захарова

Захарова назвала госслужбу местом, где стоически необходимо переносить испытания

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о государственной службе, отметила что на госслужбе стоически переносишь испытания и рассматриваешь различные вызовы не просто как личную драму, а как служение.
"Какой урок я вынесла, работая на государственной службе? Главный урок следующий — это служба… Это служба, ты служишь, стоически переносишь испытания, принимаешь этот огонь на себя, и вызов этот действительно рассматриваешь не просто как личную травму или трагедию, а как служение", - сказала Захарова на встрече со студентами Государственного университета управления.
Она отметила, что служба отличается от работы тем, что она не имеет фиксированного рабочего дня, но не по той причине, что у госслужащих нет ни выходных или праздничных дней, а потому что служба – состояние, где нельзя просто отстраниться от всего.
Официальный представитель МИД РФ указала, что если человек уже выбрал путь государственного служения, то не стоит в критический момент говорить о том, что никто ничего не объяснял и не предупреждали о всевозможных трудностях.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
США постоянно посягают на глав суверенных держав, заявила Захарова
Вчера, 17:57
 
РоссияМария ЗахароваГосударственный университет управления
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала