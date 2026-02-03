Захарова прокомментировала похищение Мадуро

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что "мир вздрогнул" из-за похищения Соединенными штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро, все страны поняли, что это очередное "запределье".
"Я считаю, что мир вздрогнул. Я считаю, что в современном мире не было того государства, где бы общество было единодушно в том, что это (действия США в Венесуэле - ред.) хорошо. Мне кажется, все вздрогнули. Все поняли, что это очередное запределье", - сказала Захарова на встрече со студентами Государственного университета управления, отвечая на просьбу прокомментировать похищение Мадуро.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.