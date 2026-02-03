Рейтинг@Mail.ru
18:46 03.02.2026 (обновлено: 19:55 03.02.2026)
Захарова поздравила с наступающим китайским Новым годом
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече со студентами Государственного университета управления поздравила по-китайски всех отмечающих китайский Новый год.
"Я вас тоже поздравляю с наступающим китайским Новым годом", - сказала Захарова, отвечая на просьбу студента из КНР обратиться на китайском языке. Она также произнесла эти пожелания на китайском.

Китайский Новый год в 2026 году начинается 17 февраля. По восточному календарю это год Огненной Лошади. Празднование длится до Праздника фонарей (3 марта 2026 года), а сам год завершается 5 февраля 2027 года.
Семья выбирает красный фонарь для празднования китайского нового года - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Китайский Новый год 2026: когда и как празднуют, традиции и символы
23 декабря 2025, 18:00
 
РоссияКитайМария ЗахароваГосударственный университет управления
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
