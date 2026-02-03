https://ria.ru/20260203/zaharova-2072021831.html
Захарова поздравила с наступающим китайским Новым годом
Захарова поздравила с наступающим китайским Новым годом - РИА Новости, 03.02.2026
Захарова поздравила с наступающим китайским Новым годом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече со студентами Государственного университета управления поздравила по-китайски всех отмечающих... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:46:00+03:00
2026-02-03T18:46:00+03:00
2026-02-03T19:55:00+03:00
россия
китай
мария захарова
государственный университет управления
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/prazdniki/kitayskiy-novyy-god/
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, мария захарова, государственный университет управления
Россия, Китай, Мария Захарова, Государственный университет управления
Захарова поздравила с наступающим китайским Новым годом
Захарова произнесла на китайском языке поздравление с китайским Новым годом