Сургутский район представил шесть проектов на конкурс бюджетирования Югры
Сургутский район представил шесть проектов на конкурс бюджетирования Югры - РИА Новости, 03.02.2026
Сургутский район представил шесть проектов на конкурс бюджетирования Югры
Жители Сургутского района Югры представили шесть проектов в сфере образования, культуры и спорта с общим бюджетом почти 61 миллион рублей на конкурс... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:46:00+03:00
2026-02-03T17:46:00+03:00
2026-02-03T17:46:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
белый яр
сургутский район
белый яр
Новости
ru-RU
Сургутский район представил шесть проектов на конкурс бюджетирования Югры
СУРГУТ, 3 фев – РИА Новости.
Жители Сургутского района Югры представили шесть проектов в сфере образования, культуры и спорта с общим бюджетом почти 61 миллион рублей на конкурс инициативного бюджетирования региона, сообщил
глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Проекты жителей Сургутского района участвуют в окружном конкурсе инициативного бюджетирования. В этом году представлены шесть инициатив в сферах образования, культуры, молодежной политики и спорта общей стоимостью около 60,9 миллиона рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По словам главы муниципалитета, среди представленных инициатив – проект "Мастерская будущего", который предполагает создание высокотехнологичных учебных зон в Белом Яре, Лянторе и Федоровском. А проект "Школа креативных профессий", который планируется запустить также в Белом Яре, включает фото- и видеостудии, направления дизайна и звукорежиссуры.
"В Лянторе представлены проекты "Лянторская Zастава" для начальной военной подготовки и "Лидерство через спорт", направленный на развитие бокса, борьбы, стрельбы из лука и адаптивного спорта. Для старшего поколения в Белом Яре заявлен проект "Серебряный резерв района". В Нижнесортымском планируется создание компьютерного класса "Цифровая лаборатория 2.0" для развития медианавыков школьников", - добавил Андрей Трубецкой.
Также глава муниципалитета отметил, что инициативное бюджетирование стало эффективным инструментом для развития территорий. Так, с 2019 года в Сургутском районе реализовано 69 проектов на общую сумму 328,7 миллиона рублей.