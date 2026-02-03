Сургутский район представил шесть проектов на конкурс бюджетирования Югры

Жители Сургутского района Югры представили шесть проектов в сфере образования, культуры и спорта

СУРГУТ, 3 фев – РИА Новости. Жители Сургутского района Югры представили шесть проектов в сфере образования, культуры и спорта с общим бюджетом почти 61 миллион рублей на конкурс инициативного бюджетирования региона, Жители Сургутского района Югры представили шесть проектов в сфере образования, культуры и спорта с общим бюджетом почти 61 миллион рублей на конкурс инициативного бюджетирования региона, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"Проекты жителей Сургутского района участвуют в окружном конкурсе инициативного бюджетирования. В этом году представлены шесть инициатив в сферах образования, культуры, молодежной политики и спорта общей стоимостью около 60,9 миллиона рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.

По словам главы муниципалитета, среди представленных инициатив – проект "Мастерская будущего", который предполагает создание высокотехнологичных учебных зон в Белом Яре, Лянторе и Федоровском. А проект "Школа креативных профессий", который планируется запустить также в Белом Яре, включает фото- и видеостудии, направления дизайна и звукорежиссуры.

"В Лянторе представлены проекты "Лянторская Zастава" для начальной военной подготовки и "Лидерство через спорт", направленный на развитие бокса, борьбы, стрельбы из лука и адаптивного спорта. Для старшего поколения в Белом Яре заявлен проект "Серебряный резерв района". В Нижнесортымском планируется создание компьютерного класса "Цифровая лаборатория 2.0" для развития медианавыков школьников", - добавил Андрей Трубецкой.