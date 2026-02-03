Рейтинг@Mail.ru
Сургутский район представил шесть проектов на конкурс бюджетирования Югры - РИА Новости, 03.02.2026
Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:46 03.02.2026
Сургутский район представил шесть проектов на конкурс бюджетирования Югры
Сургутский район представил шесть проектов на конкурс бюджетирования Югры - РИА Новости, 03.02.2026
Сургутский район представил шесть проектов на конкурс бюджетирования Югры
Жители Сургутского района Югры представили шесть проектов в сфере образования, культуры и спорта с общим бюджетом почти 61 миллион рублей на конкурс... РИА Новости, 03.02.2026
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
белый яр
сургутский район, белый яр
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Белый Яр
Сургутский район представил шесть проектов на конкурс бюджетирования Югры

Сургутский район представил 6 проектов в сфере образования, культуры и спорта

Жители Сургутского района Югры представили шесть проектов в сфере образования, культуры и спорта
Жители Сургутского района Югры представили шесть проектов в сфере образования, культуры и спорта - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Андрей Трубецкой/Telegram
Жители Сургутского района Югры представили шесть проектов в сфере образования, культуры и спорта
СУРГУТ, 3 фев – РИА Новости. Жители Сургутского района Югры представили шесть проектов в сфере образования, культуры и спорта с общим бюджетом почти 61 миллион рублей на конкурс инициативного бюджетирования региона, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Проекты жителей Сургутского района участвуют в окружном конкурсе инициативного бюджетирования. В этом году представлены шесть инициатив в сферах образования, культуры, молодежной политики и спорта общей стоимостью около 60,9 миллиона рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Две НКО Сургутского района Югры получили гранты на реализацию проектов
21 января, 21:55
По словам главы муниципалитета, среди представленных инициатив – проект "Мастерская будущего", который предполагает создание высокотехнологичных учебных зон в Белом Яре, Лянторе и Федоровском. А проект "Школа креативных профессий", который планируется запустить также в Белом Яре, включает фото- и видеостудии, направления дизайна и звукорежиссуры.
"В Лянторе представлены проекты "Лянторская Zастава" для начальной военной подготовки и "Лидерство через спорт", направленный на развитие бокса, борьбы, стрельбы из лука и адаптивного спорта. Для старшего поколения в Белом Яре заявлен проект "Серебряный резерв района". В Нижнесортымском планируется создание компьютерного класса "Цифровая лаборатория 2.0" для развития медианавыков школьников", - добавил Андрей Трубецкой.
Также глава муниципалитета отметил, что инициативное бюджетирование стало эффективным инструментом для развития территорий. Так, с 2019 года в Сургутском районе реализовано 69 проектов на общую сумму 328,7 миллиона рублей.
Человек катается на лыжах - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Сургутском районе Югры открыли новую лыжную базу
25 января, 08:12
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районБелый Яр
 
 
