"Южная" группировка заняла более выгодные позиции в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 03.02.2026 (обновлено: 12:15 03.02.2026)
"Южная" группировка заняла более выгодные позиции в зоне СВО
"Южная" группировка заняла более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 03.02.2026
"Южная" группировка заняла более выгодные позиции в зоне СВО
ВСУ потеряли до 135 военных, два танка за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
краматорск
славянск
вооруженные силы рф
краматорск
славянск
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), краматорск, славянск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Краматорск, Славянск, Вооруженные силы РФ
"Южная" группировка заняла более выгодные позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в зоне действий "Южной" группировки

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли до 135 военных, два танка за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белокузьминовка, Закотное, Малиновка, Славянск, Краматорск, Резниковка, Никифоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, два танка, четыре бронеавтомобиля HMMWV производства США, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 американского производства и два склада боеприпасов", - говорится в сводке.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Боевики ВСУ обстреливали позиции сослуживцев под Петровкой
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КраматорскСлавянскВооруженные силы РФ
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала