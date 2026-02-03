https://ria.ru/20260203/yug-2071901506.html
"Южная" группировка заняла более выгодные позиции в зоне СВО
"Южная" группировка заняла более выгодные позиции в зоне СВО
ВСУ потеряли до 135 военных, два танка за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2026
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в зоне действий "Южной" группировки